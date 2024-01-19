https://ria.ru/20240119/pozhar-1922364189.html
В центре Челябинска загорелся рынок
В центре Челябинска загорелся рынок - РИА Новости, 19.01.2024
В центре Челябинска загорелся рынок
Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:43
2024-01-19T15:43
2024-01-19T16:17
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону.На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх."К месту следуют подразделения пожарного гарнизона", - говорится в сообщении главка. Позже МЧС сообщило, что горят торговые павильоны на площади 200 квадратных метров.
https://ria.ru/20240118/pozhar-1922087686.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
2024-01-19T15:43
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Челябинска загорелся рынок
В центре Челябинска на площади 200 квадратных метров загорелся рынок
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону.
На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх.
"К месту следуют подразделения пожарного гарнизона", - говорится в сообщении главка. Позже МЧС сообщило, что горят торговые павильоны на площади 200 квадратных метров.
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