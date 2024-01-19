https://ria.ru/20240119/pozhar-1922364189.html

В центре Челябинска загорелся рынок

В центре Челябинска загорелся рынок - РИА Новости, 19.01.2024

В центре Челябинска загорелся рынок

Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:43

2024-01-19T15:43

2024-01-19T16:17

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922376050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eedb88605693b5d55ce3cfd4a463d58d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону.На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх."К месту следуют подразделения пожарного гарнизона", - говорится в сообщении главка. Позже МЧС сообщило, что горят торговые павильоны на площади 200 квадратных метров.

https://ria.ru/20240118/pozhar-1922087686.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения 2024-01-19T15:43 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)