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В центре Челябинска загорелся рынок - РИА Новости, 19.01.2024
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15:43 19.01.2024 (обновлено: 16:17 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922364189.html
В центре Челябинска загорелся рынок
В центре Челябинска загорелся рынок - РИА Новости, 19.01.2024
В центре Челябинска загорелся рынок
Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:43
2024-01-19T16:17
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону.На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх."К месту следуют подразделения пожарного гарнизона", - говорится в сообщении главка. Позже МЧС сообщило, что горят торговые павильоны на площади 200 квадратных метров.
https://ria.ru/20240118/pozhar-1922087686.html
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7 495 645-6601
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Челябинска загорелся рынок

В центре Челябинска на площади 200 квадратных метров загорелся рынок

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером, на место следуют пожарные, сообщили в пресс-центр ГУМЧС по региону.
На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных, видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх.
"К месту следуют подразделения пожарного гарнизона", - говорится в сообщении главка. Позже МЧС сообщило, что горят торговые павильоны на площади 200 квадратных метров.
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ПроисшествияЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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