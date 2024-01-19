https://ria.ru/20240119/pozhar-1922360601.html
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:24
2024-01-19T15:24
2024-01-19T16:07
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
клинцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922344737_20:0:1480:821_1920x0_80_0_0_9cb7fc368fcf720ca195edd300e4bc69.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.В пятницу утром российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью, при уничтожении он сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Там начался пожар. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки. Информации о пострадавших не поступало.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html
брянская область
клинцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922344737_203:0:1298:821_1920x0_80_0_0_7e59d356212d6cdcd5867d1da03519d7.jpg
Пожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
2024-01-19T15:24
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клинцы
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Клинцы
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах выросла до 1,8 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
В пятницу утром российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью
, при уничтожении он сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Там начался пожар. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге.
Из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки. Информации о пострадавших не поступало.
Специалисты Роспотребнадзора
контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника