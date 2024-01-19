https://ria.ru/20240119/pozhar-1922360601.html

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:24

2024-01-19T15:24

2024-01-19T16:07

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

клинцы

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.В пятницу утром российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью, при уничтожении он сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Там начался пожар. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки. Информации о пострадавших не поступало.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html

брянская область

клинцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на нефтебазе в Клинцах Пожар на нефтебазе в Клинцах 2024-01-19T15:24 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клинцы