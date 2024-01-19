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Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
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15:24 19.01.2024 (обновлено: 16:07 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922360601.html
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:24
2024-01-19T16:07
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
клинцы
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.В пятницу утром российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью, при уничтожении он сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Там начался пожар. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки. Информации о пострадавших не поступало.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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брянская область
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Пожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клинцы
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Клинцы
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах достигла почти двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах выросла до 1,8 тысячи квадратных метров

© МЧС РоссииПожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
© МЧС России
Пожар на нефтебазе в Клинцах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах после подавления украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
В пятницу утром российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью, при уничтожении он сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Там начался пожар. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге.
Из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки. Информации о пострадавших не поступало.
Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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ПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Клинцы
 
 
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