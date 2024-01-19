https://ria.ru/20240119/pozhar-1922338982.html
Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах
Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах - РИА Новости, 19.01.2024
Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах
Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:02
2024-01-19T14:02
2024-01-19T14:39
специальная военная операция на украине
происшествия
клинцы
вооруженные силы украины
брянская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922325791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7066fe455b37035b75ef3b225282ec0c.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Эвакуировано около 40 человек из частного сектора", — заявил собеседник агентства.Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки.Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Начался пожар, охвативший около тысячи квадратных метров. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. О пострадавших не сообщалось.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html
клинцы
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922325791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38d86d4ff30d80aa38453a3f1d2ed279.jpg
Пожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
2024-01-19T14:02
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клинцы, вооруженные силы украины, брянская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Клинцы, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Клинцах
Из окрестностей горящей после удара дрона ВСУ нефтебазы эвакуировали 40 человек
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Эвакуировано около 40 человек из частного сектора", — заявил собеседник агентства.
Спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки.
Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ
, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Начался пожар, охвативший около тысячи квадратных метров. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. О пострадавших не сообщалось.
Над Брянской областью сбили два беспилотника
Специалисты Роспотребнадзора
контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.