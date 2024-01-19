https://ria.ru/20240119/pozhar-1922325618.html
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе
Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:20
2024-01-19T13:20
2024-01-19T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
клинцы
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922320903_56:39:1360:773_1920x0_80_0_0_e0d0440ab8a0dda8f2a926655fc35a1e.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях", - говорится в сообщении.Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы.
https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html
клинцы
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922320903_322:0:1405:812_1920x0_80_0_0_0e408cc1b195d936c62e0b5c806600e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клинцы, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Клинцы, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе
Богомаз: в Клинцах с огнем на нефтебазе борются более 140 человек