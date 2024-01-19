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В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922325618.html
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе
Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:20
2024-01-19T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
клинцы
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях", - говорится в сообщении.Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы.
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происшествия, клинцы, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Клинцы, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе

Богомаз: в Клинцах с огнем на нефтебазе борются более 140 человек

© МЧС РоссииПожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области
Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области
© МЧС России
Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях", - говорится в сообщении.
Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКлинцыБрянская областьАлександр БогомазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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