https://ria.ru/20240119/pozhar-1922325618.html

В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе

В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024

В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе

Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:20

2024-01-19T13:20

2024-01-19T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

клинцы

брянская область

александр богомаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922320903_56:39:1360:773_1920x0_80_0_0_e0d0440ab8a0dda8f2a926655fc35a1e.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях", - говорится в сообщении.Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы.

https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html

клинцы

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, клинцы, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)