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В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар

В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар - РИА Новости, 19.01.2024

В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар

Пожар произошел в здании ангарного типа на фоне взрывов в городе Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявила пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:30

2024-01-19T12:30

2024-01-19T12:39

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании ангарного типа на фоне взрывов в городе Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявила пресс-служба регионального отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Из-за обстрелов произошел пожар в городе Орехов Пологовского района. Спасатели ликвидировали возгорание здания ангарного типа на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

россия

запорожская область

днепр (город)

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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины