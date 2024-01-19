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В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 19.01.2024 (обновлено: 12:39 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922309161.html
В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар
В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар - РИА Новости, 19.01.2024
В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар
Пожар произошел в здании ангарного типа на фоне взрывов в городе Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявила пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:30
2024-01-19T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании ангарного типа на фоне взрывов в городе Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявила пресс-служба регионального отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Из-за обстрелов произошел пожар в городе Орехов Пологовского района. Спасатели ликвидировали возгорание здания ангарного типа на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Орехове произошел пожар

В подконтрольном ВСУ городе Орехов Пологовского района произошел пожар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании ангарного типа на фоне взрывов в городе Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявила пресс-служба регионального отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«
"Из-за обстрелов произошел пожар в городе Орехов Пологовского района. Спасатели ликвидировали возгорание здания ангарного типа на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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