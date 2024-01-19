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Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 19.01.2024 (обновлено: 10:53 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922273886.html
Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области
Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области - РИА Новости, 19.01.2024
Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области
Общая площадь пожара на клинцовской нефтебазе в Брянской области после сброса боеприпаса ВСУ - порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:35
2024-01-19T10:53
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общая площадь пожара на клинцовской нефтебазе в Брянской области после сброса боеприпаса ВСУ - порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь пожара после сброса боеприпаса на нефтебазу - 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Минобороны РФ сообщало, что ПВО утром в пятницу уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз позднее уточнил, что дрон был подавлен средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу. Загорелись резервуары, предварительно, без пострадавших.
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Богомаз
Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области

Площадь пожара на нефтебазе под Брянском составляет 400 квадратных метров

© фото очевидцаДым от пожара на нефтебазе в Брянской области
Дым от пожара на нефтебазе в Брянской области
© фото очевидца
Дым от пожара на нефтебазе в Брянской области
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общая площадь пожара на клинцовской нефтебазе в Брянской области после сброса боеприпаса ВСУ - порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Площадь пожара после сброса боеприпаса на нефтебазу - 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ сообщало, что ПВО утром в пятницу уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз позднее уточнил, что дрон был подавлен средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу. Загорелись резервуары, предварительно, без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр Богомаз
 
 
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