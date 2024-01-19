https://ria.ru/20240119/pozhar-1922273886.html

Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области

Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области - РИА Новости, 19.01.2024

Стала известна площадь пожара из-за БПЛА на нефтебазе в Брянской области

Общая площадь пожара на клинцовской нефтебазе в Брянской области после сброса боеприпаса ВСУ - порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:35

2024-01-19T10:35

2024-01-19T10:53

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922258595_0:584:1818:1607_1920x0_80_0_0_bf6332dadca945ab84783e4be26479fb.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общая площадь пожара на клинцовской нефтебазе в Брянской области после сброса боеприпаса ВСУ - порядка 400 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь пожара после сброса боеприпаса на нефтебазу - 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Минобороны РФ сообщало, что ПВО утром в пятницу уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз позднее уточнил, что дрон был подавлен средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу. Загорелись резервуары, предварительно, без пострадавших.

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз