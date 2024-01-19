https://ria.ru/20240119/pozhar-1922260726.html

Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на нефтебазе под Брянском

Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на нефтебазе под Брянском - РИА Новости, 19.01.2024

Пожарный поезд прибыл для тушения резервуаров на нефтебазе под Брянском

Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Брянской области, на движение поездов ситуация с возгоранием не влияет, следует из... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:41

2024-01-19T09:41

2024-01-19T09:52

происшествия

брянская область

клинцы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Брянской области, на движение поездов ситуация с возгоранием не влияет, следует из сообщения МЖД."Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд... На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет", - говорится в сообщении.Уточняется, что в составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.Ранее украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели.

https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html

брянская область

клинцы

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2024

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происшествия, брянская область, клинцы