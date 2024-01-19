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В Приамурье при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 19.01.2024
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08:34 19.01.2024 (обновлено: 09:59 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922253868.html
В Приамурье при пожаре погибли двое детей
В Приамурье при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 19.01.2024
В Приамурье при пожаре погибли двое детей
Двое малолетних детей погибли при пожаре в деревянном доме в селе Богословка Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК региона. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:34
2024-01-19T09:59
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в деревянном доме в селе Богословка Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК региона. Возгорание произошло утром в пятницу, на тушение отправились огнеборцы пожарной части №31 села Ивановки противопожарной службы области. "Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни", - говорится в сообщении главного управления МЧС по Амурской области. Как уточнили РИА Новости в СУСК, девочке – 5 лет, мальчику – 6. По предварительным данным, дети находились в доме вместе с матерью. Женщине удалось спастись. "Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщил собеседник агентству. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Идёт опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор материалов. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительной информации, в доме установлен автономный дымовой пожарный извещатель, но на момент пожара был отключен.
https://ria.ru/20240118/pozhar-1922019483.html
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье при пожаре погибли двое детей

При пожаре в доме в селе Богословка Амурской области погибли двое детей

© СК РФ по Амурской областиПоследствия пожара в деревянном доме в селе Богословка Амурской области
Последствия пожара в деревянном доме в селе Богословка Амурской области
© СК РФ по Амурской области
Последствия пожара в деревянном доме в селе Богословка Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в деревянном доме в селе Богословка Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК региона.
Возгорание произошло утром в пятницу, на тушение отправились огнеборцы пожарной части №31 села Ивановки противопожарной службы области.
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"Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни", - говорится в сообщении главного управления МЧС по Амурской области.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, девочке – 5 лет, мальчику – 6.
По предварительным данным, дети находились в доме вместе с матерью. Женщине удалось спастись.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщил собеседник агентству.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Идёт опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор материалов. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительной информации, в доме установлен автономный дымовой пожарный извещатель, но на момент пожара был отключен.
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ПроисшествияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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