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При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка - РИА Новости, 19.01.2024
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07:46 19.01.2024 (обновлено: 10:16 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922250267.html
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка - РИА Новости, 19.01.2024
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка
Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:46
2024-01-19T10:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 19 янв - РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, где сгорел частный дом. "В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались ещё двое детей, девочки 3 и 4 лет", - говорится в сообщении. В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух детей, добавили в ГУ МЧС по Башкирии. "С матерью погибших детей работает психолог МЧС России", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240117/mchs-1921795159.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramТушение пожара в деревне Лепешкино Мишкинского района в Башкирии
Тушение пожара в деревне Лепешкино Мишкинского района в Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Тушение пожара в деревне Лепешкино Мишкинского района в Башкирии
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УФА, 19 янв - РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, где сгорел частный дом.
"В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались ещё двое детей, девочки 3 и 4 лет", - говорится в сообщении.
В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух детей, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
"С матерью погибших детей работает психолог МЧС России", - уточняет ведомство.
Ликвидация пожара в частном доме в Омской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Омской области три пенсионера погибли при пожаре
17 января, 10:51
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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