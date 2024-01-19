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При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка - РИА Новости, 19.01.2024
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка
Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:46
2024-01-19T07:46
2024-01-19T10:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 19 янв - РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, где сгорел частный дом. "В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались ещё двое детей, девочки 3 и 4 лет", - говорится в сообщении. В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух детей, добавили в ГУ МЧС по Башкирии. "С матерью погибших детей работает психолог МЧС России", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240117/mchs-1921795159.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли два ребенка
Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии
УФА, 19 янв - РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе в Башкирии, их мать спаслась, выбежав из горящего здания с семимесячным ребёнком, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в деревне Лепешкино Мишкинского района в ночь на пятницу, где сгорел частный дом.
"В доме в момент возникновения пожара находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались ещё двое детей, девочки 3 и 4 лет", - говорится в сообщении.
В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух детей, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
"С матерью погибших детей работает психолог МЧС России", - уточняет ведомство.
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