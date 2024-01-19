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На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
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00:42 19.01.2024 (обновлено: 10:58 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/povozka-1922231160.html
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ
Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:42
2024-01-19T10:58
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В отчете кенийских правоохранителей говорится, что повозка, запряженная двумя ослами и управляемая одним человеком, в четверг миновала сомалийский КПП Була-Хава и въехала на кенийскую территорию, где была остановлена полицейскими для проверки груза. При виде полицейских возница соскочил и побежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее возница был арестован сомалийской полицией. Служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям. Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения пали на исламистскую группировку "Аш-Шабаб"*, базирующуюся в Сомали и тесно связанную с "Аль-Каидой"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенные в России террористические организации.
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в мире, сомали, кения, россия
В мире, Сомали, Кения, Россия
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ

AP: заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали

© AP PhotoПоследствия взрыва самодельного взрывного устройства в повозке в Кении
Последствия взрыва самодельного взрывного устройства в повозке в Кении - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo
Последствия взрыва самодельного взрывного устройства в повозке в Кении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В отчете кенийских правоохранителей говорится, что повозка, запряженная двумя ослами и управляемая одним человеком, в четверг миновала сомалийский КПП Була-Хава и въехала на кенийскую территорию, где была остановлена полицейскими для проверки груза.
При виде полицейских возница соскочил и побежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны.
Позднее возница был арестован сомалийской полицией. Служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям.
Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения пали на исламистскую группировку "Аш-Шабаб"*, базирующуюся в Сомали и тесно связанную с "Аль-Каидой"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенные в России террористические организации.
Член группировки Аш-Шабаб* - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали
10 января, 23:23
 
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