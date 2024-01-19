https://ria.ru/20240119/povozka-1922231160.html

На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ

На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ

Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:42

2024-01-19T00:42

2024-01-19T10:58

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В отчете кенийских правоохранителей говорится, что повозка, запряженная двумя ослами и управляемая одним человеком, в четверг миновала сомалийский КПП Була-Хава и въехала на кенийскую территорию, где была остановлена полицейскими для проверки груза. При виде полицейских возница соскочил и побежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее возница был арестован сомалийской полицией. Служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям. Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения пали на исламистскую группировку "Аш-Шабаб"*, базирующуюся в Сомали и тесно связанную с "Аль-Каидой"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сомали, кения, россия