https://ria.ru/20240119/povozka-1922231160.html
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ
Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:42
2024-01-19T00:42
2024-01-19T10:58
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В отчете кенийских правоохранителей говорится, что повозка, запряженная двумя ослами и управляемая одним человеком, в четверг миновала сомалийский КПП Була-Хава и въехала на кенийскую территорию, где была остановлена полицейскими для проверки груза. При виде полицейских возница соскочил и побежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее возница был арестован сомалийской полицией. Служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям. Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения пали на исламистскую группировку "Аш-Шабаб"*, базирующуюся в Сомали и тесно связанную с "Аль-Каидой"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенные в России террористические организации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сомали, кения, россия
В мире, Сомали, Кения, Россия
На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами, пишут СМИ
AP: заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Заминированная повозка взорвалась на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали, один кенийский полицейский погиб, еще четверо получили тяжелые ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
В отчете кенийских правоохранителей говорится, что повозка, запряженная двумя ослами и управляемая одним человеком, в четверг миновала сомалийский КПП Була-Хава и въехала на кенийскую территорию, где была остановлена полицейскими для проверки груза.
При виде полицейских возница соскочил и побежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав сильный пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны.
Позднее возница был арестован сомалийской полицией. Служба безопасности округа Мандера ведет переговоры с полицией Була-Хава о его передаче кенийским властям.
Никто не взял на себя ответственность за нападение, но подозрения пали на исламистскую группировку "Аш-Шабаб"*, базирующуюся в Сомали и тесно связанную с "Аль-Каидой"*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенные в России террористические организации.
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