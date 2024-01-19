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Эксперт предположил, как затянется согласование расходов США на Украину - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pomosch-1922271373.html
Эксперт предположил, как затянется согласование расходов США на Украину
Эксперт предположил, как затянется согласование расходов США на Украину - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт предположил, как затянется согласование расходов США на Украину
Согласование расходов на поддержку Украины может затянуться и до марта в рамках межпартийных споров в конгрессе США вокруг бюджета на 2024 год, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:30
2024-01-19T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
юрий рогулев
нато
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Согласование расходов на поддержку Украины может затянуться и до марта в рамках межпартийных споров в конгрессе США вокруг бюджета на 2024 год, рассказал РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства (шатдауна). Финансирование правительственных структур предполагается до начала марта. Резолюцию также поддержал сенат, теперь ее предстоит подписать президенту Джо Байдену. По словам Рогулева, принятие временной резолюции предотвратит закрытие правительства, но не имеет отношения к бюджету на 2024 год, который еще продолжают обсуждать. Основные параметры бюджета согласовать удалось, но конкретные статьи - еще нет. Не исключено, что дискуссии между демократами и республиканцами затянутся до марта. "В том числе вопрос о помощи Украине и Израилю, он остался вообще за кадром (согласованных параметров бюджета на 2024 год - ред.). То есть там непонятно, по какой статье это будет утверждаться", - отметил собеседник. Он подчеркнул, что делать прогнозы о дальнейшем развитии этого обсуждения трудно в нынешней ситуации. "При том хаосе, который есть, при том, что в обеих партиях единства нет, предсказывать исход дебатов - это очень и очень сложно", - сказал Рогулев. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
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в мире, украина, сша, юрий рогулев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Юрий Рогулев, НАТО
Эксперт предположил, как затянется согласование расходов США на Украину

Рогулев: согласование американской помощи Украине может затянуться до марта

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Согласование расходов на поддержку Украины может затянуться и до марта в рамках межпартийных споров в конгрессе США вокруг бюджета на 2024 год, рассказал РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства (шатдауна). Финансирование правительственных структур предполагается до начала марта. Резолюцию также поддержал сенат, теперь ее предстоит подписать президенту Джо Байдену.
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По словам Рогулева, принятие временной резолюции предотвратит закрытие правительства, но не имеет отношения к бюджету на 2024 год, который еще продолжают обсуждать. Основные параметры бюджета согласовать удалось, но конкретные статьи - еще нет. Не исключено, что дискуссии между демократами и республиканцами затянутся до марта.
"В том числе вопрос о помощи Украине и Израилю, он остался вообще за кадром (согласованных параметров бюджета на 2024 год - ред.). То есть там непонятно, по какой статье это будет утверждаться", - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что делать прогнозы о дальнейшем развитии этого обсуждения трудно в нынешней ситуации.
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"При том хаосе, который есть, при том, что в обеих партиях единства нет, предсказывать исход дебатов - это очень и очень сложно", - сказал Рогулев.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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