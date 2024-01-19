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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.01.2024
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09:05 19.01.2024 (обновлено: 09:31 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pogoda-1922254443.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:05
2024-01-19T09:31
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юго-востоке области ещё возможен местами кратковременный снег. Температура в Москве минус 3-5 градусов, по области минус 3-8 градусов", - рассказала Котилевская. Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240117/pogoda-1921840191.html
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Котилевская: облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юго-востоке области ещё возможен местами кратковременный снег. Температура в Москве минус 3-5 градусов, по области минус 3-8 градусов", - рассказала Котилевская.
Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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