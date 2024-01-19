https://ria.ru/20240119/pogoda-1922254443.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:05

2024-01-19T09:05

2024-01-19T09:31

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юго-востоке области ещё возможен местами кратковременный снег. Температура в Москве минус 3-5 градусов, по области минус 3-8 градусов", - рассказала Котилевская. Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240117/pogoda-1921840191.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"