Рейтинг@Mail.ru
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/poezd-1922320003.html
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе
Пятнадцать пожарных расчетов и специальный поезд РЖД привлечены к тушению огня на клинцовской нефтебазе в Брянской области после атаки украинского дрона,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:01
2024-01-19T13:01
специальная военная операция на украине
клинцы
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40006/74/400067417_0:101:3196:1899_1920x0_80_0_0_1957799cd2bebd4f69ac1a6e8913678b.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пятнадцать пожарных расчетов и специальный поезд РЖД привлечены к тушению огня на клинцовской нефтебазе в Брянской области после атаки украинского дрона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Тушат 15 пожарных расчетов и пожарный поезд РЖД с пенообразователем", - сказал собеседник агентства. По последним данным, пожар охватил около тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинский дрон был подавлен в пятницу утром средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу - загорелись резервуары.
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
клинцы
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40006/74/400067417_266:0:2931:1999_1920x0_80_0_0_f371af5ec81446dc997b1aa28a524d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клинцы, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Клинцы, Брянская область, Александр Богомаз
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе

Пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе в Клинцах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПожарный поезд
Пожарный поезд - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пожарный поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пятнадцать пожарных расчетов и специальный поезд РЖД привлечены к тушению огня на клинцовской нефтебазе в Брянской области после атаки украинского дрона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Тушат 15 пожарных расчетов и пожарный поезд РЖД с пенообразователем", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, пожар охватил около тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге.
Губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинский дрон был подавлен в пятницу утром средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу - загорелись резервуары.
Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКлинцыБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала