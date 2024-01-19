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В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе - РИА Новости, 19.01.2024
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе
Пятнадцать пожарных расчетов и специальный поезд РЖД привлечены к тушению огня на клинцовской нефтебазе в Брянской области после атаки украинского дрона,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:01
2024-01-19T13:01
2024-01-19T13:01
специальная военная операция на украине
клинцы
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пятнадцать пожарных расчетов и специальный поезд РЖД привлечены к тушению огня на клинцовской нефтебазе в Брянской области после атаки украинского дрона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Тушат 15 пожарных расчетов и пожарный поезд РЖД с пенообразователем", - сказал собеседник агентства. По последним данным, пожар охватил около тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинский дрон был подавлен в пятницу утром средствами радиоэлектроной борьбы, но при уничтожении успел сбросить боеприпас на клинцовскую нефтебазу - загорелись резервуары.
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
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клинцы, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Клинцы, Брянская область, Александр Богомаз
В Клинцах пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе
Пятнадцать расчетов и пожарный поезд борются с огнем на нефтебазе в Клинцах