https://ria.ru/20240119/peskov-1922327377.html

Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков

Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024

Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков

Даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:24

2024-01-19T13:24

2024-01-19T13:39

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

https://ria.ru/20240118/mid-1922009032.html

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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин