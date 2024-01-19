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Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024
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13:24 19.01.2024 (обновлено: 13:39 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/peskov-1922327377.html
Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков
Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024
Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков
Даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:24
2024-01-19T13:39
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
Сроки визита Путина в КНДР пока не определены, заявил Песков

Песков: даты визита Путина в КНДР пока не определены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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