https://ria.ru/20240119/peskov-1922326123.html

Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков

Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024

Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков

Даты встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:41

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

турция

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках встречи президента РФ Владимира Путина с главой Турции.

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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, турция