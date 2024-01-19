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Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024
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13:22 19.01.2024 (обновлено: 13:41 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/peskov-1922326123.html
Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков
Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2024
Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков
Даты встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:22
2024-01-19T13:41
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
турция
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках встречи президента РФ Владимира Путина с главой Турции.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, турция
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин, Турция
Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков

Песков: согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Даты встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, по прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере того, как будут фиксироваться даты, мы будем их вам сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках встречи президента РФ Владимира Путина с главой Турции.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Вчера, 14:46
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир ПутинТурция
 
 
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