https://ria.ru/20240119/perevozki-1922420399.html

"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов

"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов - РИА Новости, 19.01.2024

"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает увеличения путешествий в Крым на поездах на 11% по итогам 2024 года, ответил на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:04

2024-01-19T19:04

2024-01-19T19:04

выставка-форум "россия"

гранд сервис экспресс

санкт-петербург

москва

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/29/1558152974_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_9e7f9cae6c28d61bd44cd2bf489d7bf9.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает увеличения путешествий в Крым на поездах на 11% по итогам 2024 года, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. "Прирастем к прошлому году точно. Будем искать возможности увеличить предложение. Пока по нашим оценкам, если удастся привлечь арендованные вагоны и если не будем назначать дополнительных поездов, то порядка 11% роста. Но это, как говорится, если будет спрос, будет и предложение", - сказал Ганов в кулуарах международной выставки-форума "Россия". В 2023 году на поездах "Таврия" компания перевезла 5 миллионов пассажиров. Всего поездами ГСЭ, включая поезд "Гранд Экспресс" из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, воспользовались 5,2 миллионов пассажиров.

https://ria.ru/20240119/mtsk-1922299928.html

https://ria.ru/20240118/platskart-1922195312.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гранд сервис экспресс , санкт-петербург, москва, выставка-форум "россия"