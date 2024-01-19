https://ria.ru/20240119/perevozki-1922420399.html
"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов
"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов - РИА Новости, 19.01.2024
"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает увеличения путешествий в Крым на поездах на 11% по итогам 2024 года, ответил на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:04
2024-01-19T19:04
2024-01-19T19:04
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает увеличения путешествий в Крым на поездах на 11% по итогам 2024 года, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. "Прирастем к прошлому году точно. Будем искать возможности увеличить предложение. Пока по нашим оценкам, если удастся привлечь арендованные вагоны и если не будем назначать дополнительных поездов, то порядка 11% роста. Но это, как говорится, если будет спрос, будет и предложение", - сказал Ганов в кулуарах международной выставки-форума "Россия". В 2023 году на поездах "Таврия" компания перевезла 5 миллионов пассажиров. Всего поездами ГСЭ, включая поезд "Гранд Экспресс" из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, воспользовались 5,2 миллионов пассажиров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гранд сервис экспресс , санкт-петербург, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Гранд Сервис Экспресс , Санкт-Петербург, Москва, Выставка-форум "Россия"
"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов
"Гранд Сервис Экспресс" ожидает роста ж/д перевозок в Крым на 11 процентов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" ожидает увеличения путешествий в Крым на поездах на 11% по итогам 2024 года, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
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"Прирастем к прошлому году точно. Будем искать возможности увеличить предложение. Пока по нашим оценкам, если удастся привлечь арендованные вагоны и если не будем назначать дополнительных поездов, то порядка 11% роста. Но это, как говорится, если будет спрос, будет и предложение", - сказал Ганов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
В 2023 году на поездах "Таврия" компания перевезла 5 миллионов пассажиров. Всего поездами ГСЭ, включая поезд "Гранд Экспресс" из Санкт-Петербурга
в Москву
и обратно, воспользовались 5,2 миллионов пассажиров.
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