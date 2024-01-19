https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html
Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне
Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне - РИА Новости, 19.01.2024
Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне
Американский аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося из-за поломки полета на Луну, сообщила компания-производитель Astrobotic. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:11
2024-01-19T05:11
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Американский аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося из-за поломки полета на Луну, сообщила компания-производитель Astrobotic. Ранее сообщалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана ориентировочно в 16.00 18 января (00.00 мск 19 января). "Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени", - сообщила компания в соцсети Х. Отмечается, что аппарат вошел в атмосферу над водами Тихого океана в 16.04 (по восточному времени). Тем не менее, компания пока ожидает подтверждения от правительства. Зонд Peregrine стартовал с Земли 8 января на ракете-носителе Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он совершит посадку на Луну и доставит туда пять научных инструментов НАСА, а также ряд других исследовательских и символических грузов. В их числе были прах и образы ДНК землян, доставку которых вопреки возражениям коренных народов США, организовала частная компания, продающая услуги "космических" захоронений. О проблемах с зондом стало известно через несколько часов после старта: построившая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила о проблемах в двигательной установке космического аппарата и последовавшей за ней утечке топлива. В связи с нештатной ситуацией посадка Peregrine на Луну была отменена, а спустя неделю его полета компания приняла решение завершить миссию контролируемым вводом зонда в атмосферу Земли. Peregrine был частью усилий НАСА по обеспечению возвращения США на Луну с помощью частных подрядчиков в рамках программы "Артемида". Контракт на его создание оценивался в 108 миллионов долларов. Помимо Peregrine, компания Astrobotic, также по контракту с НАСА, строит более вместительный лендер Griffin, его запуск к спутнику Земли ранее заявлялся на конец текущего года.
https://ria.ru/20240119/falcon-1922232701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луна, наса, космос - риа наука
Наука, Луна, НАСА, Космос - РИА Наука
Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне
Аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося полета на Луну
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости.
Американский аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося из-за поломки полета на Луну, сообщила
компания-производитель Astrobotic.
Ранее сообщалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли
над южной частью Тихого океана
ориентировочно в 16.00 18 января (00.00 мск 19 января).
«
"Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени", - сообщила компания в соцсети Х.
Отмечается, что аппарат вошел в атмосферу над водами Тихого океана в 16.04 (по восточному времени). Тем не менее, компания пока ожидает подтверждения от правительства.
Зонд Peregrine стартовал с Земли 8 января на ракете-носителе Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он совершит посадку на Луну и доставит туда пять научных инструментов НАСА
, а также ряд других исследовательских и символических грузов. В их числе были прах и образы ДНК землян, доставку которых вопреки возражениям коренных народов США
, организовала частная компания, продающая услуги "космических" захоронений.
О проблемах с зондом стало известно через несколько часов после старта: построившая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила о проблемах в двигательной установке космического аппарата и последовавшей за ней утечке топлива. В связи с нештатной ситуацией посадка Peregrine на Луну была отменена, а спустя неделю его полета компания приняла решение завершить миссию контролируемым вводом зонда в атмосферу Земли.
Peregrine был частью усилий НАСА по обеспечению возвращения США на Луну с помощью частных подрядчиков в рамках программы "Артемида". Контракт на его создание оценивался в 108 миллионов долларов. Помимо Peregrine, компания Astrobotic, также по контракту с НАСА, строит более вместительный лендер Griffin, его запуск к спутнику Земли ранее заявлялся на конец текущего года.
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