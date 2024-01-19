https://ria.ru/20240119/partnerstvo-1922237829.html

Россия готова вернуться к партнерству с Южной Кореей, заявил посол Зиновьев

Россия готова вернуться к партнерству с Южной Кореей, заявил посол Зиновьев - РИА Новости, 19.01.2024

Россия готова вернуться к партнерству с Южной Кореей, заявил посол Зиновьев

Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", коей являются прямые поставки оружия Киеву, заявил РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:06

2024-01-19T03:06

2024-01-19T03:06

южная корея

нато

георгий зиновьев

россия

в мире

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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", коей являются прямые поставки оружия Киеву, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. Он подчеркнул, что для России "критически важным" вопросом является отсутствие поставок летального оружия из Кореи на Украину. "Пока корейская сторона не пересекла нашу красную линию, которую мы обозначили как прямые поставки оружия киевскому режиму, до тех пор мы готовы будем в перспективе рассматривать Южную Корею как партнера, и отношениям не нанесен критический ущерб", - заявил Зиновьев. Он добавил, что, по заявлениям южнокорейской стороны, ее поставки существенных объемов военно-технической продукции за рубеж соответствуют правилам международной торговли, имеют конечного пользователя, и этим конечным пользователем не является киевский режим. Россия серьезно относится к таким заявлениям, отметил Зиновьев. "Призываем и наших корейских партнеров столь же серьезно относиться к нашим заявлениям о том, что мы, как ответственные члены международного сообщества, соблюдаем имеющиеся ограничения в ходе нашего продуктивного взаимодействия с КНДР. Мы не строим свою политику на основе так называемой "мегафонной дипломатии" или репортажей в СМИ, но хотели бы основываться на фактах и призываем наших корейских партнеров также основываться на фактах, а не на рассуждениях в стиле "вполне может быть" или "хайли лайкли", - сказал посол. В то же время он отметил, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Южной Кореи, тем сложнее потом будет вернуться на "траекторию нормального развития". Он добавил, что, если Южная Корея продемонстрирует "добрую волю", которая заключалась бы в отсутствии дальнейших шагов, направленных против российских интересов, и тот уровень двусторонних отношений, на котором они сейчас находятся, будет стабилизирован, то в дальнейшем возможно будет предпринять шаги для вывода связей из "некоторого тупика, в котором они оказались". "Какую линию отношений выбрать - зависит не столько от нас, сколько от корейских партнеров. Я надеюсь, что Южная Корея не пополнит стан наших убежденных неприятелей… и в перспективе стала бы одной из первых недружественных стран, которые вернутся в число дружественных", - заявил Зиновьев. Официальной позицией Сеула до сих пор является невозможность поставки летальных вооружений Киеву, хотя Украине оказывается гуманитарная помощь, финансовая помощь, поставлялись в прошлом товары военного потребления, оборудование для разминирования и другое. Известно, что в 2023 году Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в 2022 году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231228/otnosheniya-1918855048.html

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

южная корея, нато, георгий зиновьев, россия, в мире