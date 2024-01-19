https://ria.ru/20240119/pakistan-1922304229.html

Пакистан заявил, что не хочет эскалации конфликта с Ираном

Пакистан заявил, что не хочет эскалации конфликта с Ираном - РИА Новости, 19.01.2024

Пакистан заявил, что не хочет эскалации конфликта с Ираном

Исламабад не хочет эскалации отношений с Тегераном, сообщила агентству Bloomberg официальный представитель пакистанского МИД Мумтаза Захра Балоч на фоне... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:13

2024-01-19T12:13

2024-01-19T12:13

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Исламабад не хочет эскалации отношений с Тегераном, сообщила агентству Bloomberg официальный представитель пакистанского МИД Мумтаза Захра Балоч на фоне недавнего обмена ракетными и авиационными ударами между Ираном и Пакистаном. "Мы неоднократно говорили, что Иран - это друг... Мы не хотим эскалации и видим аналогичные настроения с их (Тегерана) стороны", - заявила она агентству по телефону. Как отмечает агентство, после обострения ситуации между странами на фоне ракетных ударов дипломаты "от Вашингтона до Пекина" попросили Пакистан и Иран проявить сдержанность. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.

https://ria.ru/20240119/konflikt-1922139210.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, иран