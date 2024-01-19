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Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 19.01.2024
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17:32 19.01.2024 (обновлено: 17:35 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/otkrytie-1922398879.html
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 19.01.2024
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:32
2024-01-19T17:35
происшествия
открытие холдинг
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева, в пределах около 916,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Меры направлены на обеспечение заявления Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга". Под арест попали активы Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами компании. Денежные средства арестованы за исключением доходов в размере прожиточного минимума на каждого из ответчиков и его иждивенцев. Всего ответчиками в заявлении Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности, поданном в июле, указаны 18 бывших руководителей и совладельцев компании, а также одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг". Представитель конкурсного управляющего в пятницу не смог ответить на вопрос суда, почему обеспечительные меры не запрашиваются в отношении остальных ответчиков. Необходимость мер управляющий объяснил тем, что ответчики могут вывести свое имущество, на которое могло бы быть обращено взыскание. Представитель банка "Траст", главного кредитора "Открытие Холдинга", заявил, что после подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Аганбегяном была отчуждена доля в квартире в Черемушках. Ответчики просили управляющему отказать. Так, представитель Аганбегяна сообщил, что его доверитель выплачивает половину своих доходов "Трасту" по мировому соглашению о взыскании 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией банка "Открытие". В случае принятия обеспечительных мер исполнять мировое соглашение Аганбегян не сможет, сказал юрист. В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда. Итоговый размер субсидиарной ответственности может составить порядка 1 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
https://ria.ru/20220602/sud-1792573546.html
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происшествия, открытие холдинг
Происшествия, Открытие Холдинг
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"

Суд арестовал активы 6 экс-топов "Открытие Холдинга" в пределах 916,2 млрд руб

© Фото : группа банка Открытие в FacebookЛоготип АО "Открытие Холдинг"
Логотип АО Открытие Холдинг - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : группа банка Открытие в Facebook
Логотип АО "Открытие Холдинг" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева, в пределах около 916,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Меры направлены на обеспечение заявления Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга".
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9 января, 12:49
Под арест попали активы Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами компании.
Денежные средства арестованы за исключением доходов в размере прожиточного минимума на каждого из ответчиков и его иждивенцев.
Всего ответчиками в заявлении Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности, поданном в июле, указаны 18 бывших руководителей и совладельцев компании, а также одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг". Представитель конкурсного управляющего в пятницу не смог ответить на вопрос суда, почему обеспечительные меры не запрашиваются в отношении остальных ответчиков.
Необходимость мер управляющий объяснил тем, что ответчики могут вывести свое имущество, на которое могло бы быть обращено взыскание. Представитель банка "Траст", главного кредитора "Открытие Холдинга", заявил, что после подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Аганбегяном была отчуждена доля в квартире в Черемушках.
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2 июня 2022, 11:27
Ответчики просили управляющему отказать. Так, представитель Аганбегяна сообщил, что его доверитель выплачивает половину своих доходов "Трасту" по мировому соглашению о взыскании 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией банка "Открытие". В случае принятия обеспечительных мер исполнять мировое соглашение Аганбегян не сможет, сказал юрист.
В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда. Итоговый размер субсидиарной ответственности может составить порядка 1 триллиона рублей.
 
ПроисшествияОткрытие Холдинг
 
 
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