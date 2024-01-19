https://ria.ru/20240119/otkrytie-1922398879.html

Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"

Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 19.01.2024

Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:32

2024-01-19T17:32

2024-01-19T17:35

происшествия

открытие холдинг

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой арестовал денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" и ее экс-бенефициара Вадима Беляева, в пределах около 916,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Меры направлены на обеспечение заявления Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга". Под арест попали активы Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами компании. Денежные средства арестованы за исключением доходов в размере прожиточного минимума на каждого из ответчиков и его иждивенцев. Всего ответчиками в заявлении Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности, поданном в июле, указаны 18 бывших руководителей и совладельцев компании, а также одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг". Представитель конкурсного управляющего в пятницу не смог ответить на вопрос суда, почему обеспечительные меры не запрашиваются в отношении остальных ответчиков. Необходимость мер управляющий объяснил тем, что ответчики могут вывести свое имущество, на которое могло бы быть обращено взыскание. Представитель банка "Траст", главного кредитора "Открытие Холдинга", заявил, что после подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Аганбегяном была отчуждена доля в квартире в Черемушках. Ответчики просили управляющему отказать. Так, представитель Аганбегяна сообщил, что его доверитель выплачивает половину своих доходов "Трасту" по мировому соглашению о взыскании 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией банка "Открытие". В случае принятия обеспечительных мер исполнять мировое соглашение Аганбегян не сможет, сказал юрист. В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда. Итоговый размер субсидиарной ответственности может составить порядка 1 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

https://ria.ru/20220602/sud-1792573546.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, открытие холдинг