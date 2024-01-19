https://ria.ru/20240119/onlayn-shkola-1922309462.html

Онлайн-школа под ключ: алгоритм прост, если есть идея, миссия и платформа

Онлайн-школа под ключ: алгоритм прост, если есть идея, миссия и платформа - РИА Новости, 19.01.2024

Онлайн-школа под ключ: алгоритм прост, если есть идея, миссия и платформа

Как создать онлайн-школу? Насколько востребовано сегодня онлайн-образование и в каких областях? На эти и другие вопросы РИА Новости ответил сооснователь... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:36

2024-01-19T12:36

2024-01-19T16:19

твой бизнес

интервью

личный опыт

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922306760_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_f561f95a3b26862c3327f8b7b36f755b.jpg

Как создать онлайн-школу? Насколько востребовано сегодня онлайн-образование и в каких областях? На эти и другие вопросы РИА Новости ответил сооснователь платформы GetCourse ("Геткурс") Тимур Каримбаев – обладатель целого ряда престижных наград в сфере ИТ-технологий. В их числе – "Разработчик года" премии Digital Leaders Award, "Лучший технический директор IT-проекта" Национальной бизнес-премии "ТОП-20 успешных бизнес-проектов" и аналогичная награда в рамках премии The Best Business Awards.- Тимур, на вашей платформе зарегистрировано 17 тысяч онлайн-школ и курсов. Они все действующие? Или есть и "мертвые души"?- Да, сегодня на GetCourse работает 70% российских онлайн-школ, и зарегистрировано более 17 тысяч клиентов. Все наши онлайн-школы и курсы работают и их становится все больше. Такой быстрый рост объяснить легко – мы дали возможность всем экспертам, преподавателям и коучам размещать свои курсы вне зависимости от масштаба аудитории. Это повысило доверие большого количества онлайн-школ к платформе.- Школы самые разные. Учат тому, как правильно жить, как себя выгодно "продать", садовым премудростям, боксу… Ваша статистика какой топ-5 направлений выдает?- Самое востребованное – это дополнительное профессиональное образование. Взрослая аудитория выбирает его. И если раньше на освоение курса студенты тратили минимум полгода, сейчас проходят его за три-четыре месяца. Поэтому уже в скором времени ожидается рост коротких программ обучения. Если мы говорим о предметной части, то на первом месте в GetCourse – школы, обучающие профессиям, на втором – сегмент здоровья, на третьем – психология. Также популярны эзотерические темы и хобби. Всего за 2023 год на платформе создано более 200 различных тренингов.- Вы считаете, чему угодно можно обучить онлайн? Или все-таки есть направления, где учиться нужно только очно?- Научить онлайн сегодня можно всему! Новую профессию можно освоить из дома, а по качеству контента многие программы не уступают вузовскому образованию. Не надо никуда ехать и можно выбрать любое время. Вы сами составляете график занятий. Все чаще руководство организаций покупает онлайн-программы для сотрудников, онлайн применяют и для обучения детей. Никакая другая система образования не дает той быстроты и "отзывчивости" на глобальные изменения, как онлайн.- Дайте алгоритм создания онлайн-школы – схематичный, но наглядный: предмет обучения, какие материалы нужно загрузить, как привлечь аудиторию, организовать интересный учебный процесс…- Алгоритм очень простой – с ним успешно справится любой желающий. Нужно лишь иметь предложение и сам предмет обучения – со всем остальным мы поможем. При регистрации на платформе создатель онлайн-школы получает следующие инструменты: механизмы для тренинга, помощь по размещению и оформлению контента, варианты учебных планов, возможность проверки заданий, которые отправляют ученики, CRM, LMS-системы (способы взаимодействия с клиентом), конструктор лендингов, различные платежные системы, инструменты для анализа трафика, конструктор бренда и так далее.- Как люди узнают о вашей платформе? На первый взгляд, у вас тьма конкурентов. Что-то должно вас выделять, если у платформы много клиентов.- Мы непрестанно модернизируем платформу, создаем и выпускаем продукты. Это нас выделяет и продвигает. Так, например, недавно у GetCourse появилось мобильное приложения для удобного общения учеников с учителями на платформе Chatium ("Чатиум"). Это еще одно мое детище, которое мы разработали вместе с пятью талантливыми коллегами. С помощью Chatium можно посмотреть задания и сами тренинги, пообщаться с учителем напрямую в отдельном канале, получить доступ ко всем аккаунтам GetCourse и многое другое. Успешно зарекомендовала себя и новая CRM-система (Customer Relationship Management), то есть система управления отношениями с клиентами. Теперь задачи можно увидеть в форме карточек, ученикам удобно определять сроки их выполнения, а задания можно группировать при помощи фильтров.- У создателей курсов и онлайн-школ на вашей платформе условия разные: кто-то продает курс, у кого-то он бесплатный. Это выбор клиентов?- Это маркетинговые этапы развития и принцип работы системы. Конечно, сначала надо наработать базу, получить отзывы, запустить механизмы продвижения, отрегулировать ценовую политику – как на любом рынке. Хотя, конечно, тут работает совокупность факторов: квалификация преподавателей, упаковка продукта, эффективность, акции для привлечения клиентов. Мы даем инструменты для работы и оценки, но в целом условия пользования продуктами определяют сами школы и создатели курсов.- В чем была ваша мотивация в создании платформы?- Если не вкладываешь душу и не получаешь удовольствия от того, что делаешь, до вершины не добраться. У меня все началось с личного интереса. Как многодетный отец, я считаю, что необходимо создавать для своих детей "лучший мир". Платформа как раз про это. Мы стараемся сделать жизнь людей лучше. И главный секрет успеха моих проектов – это их просветительская миссия. Образование делает мир прогрессивней и безопасней. По статистике, более 35% студентов выходят из вуза без всякого желания работать по профессии. А еще больший процент молодежи не хочет учиться четыре-пять лет, предпочитая овладеть прикладным ремеслом по душе, чтобы сразу зарабатывать. И каждый третий взрослый, переживая "кризис среднего возраста", меняет профессию.- Сколько лет существует платформа? Как начинали и развивались?- Проект был запущен в 2014 году командой единомышленников – Маратом Нигаметзяновым, Дмитрием Останиным и Матвеем Калачевым. Тогда продукт представлял собой софт, в котором было заложено ядро – LMS, CRM, email-рассылки и конструктор страниц. Команда состояла из пяти человек, которые обслуживали сотню клиентов. Сейчас GetCourse – одна из крупнейших в России платформ в сфере онлайн-образования с представительствами в Румынии, Италии, Испании, Бразилии, Индонезии и Индии. С 2018 года GetCourse входит в топ компаний в сфере образовательных технологий. Сейчас в нашей команде более 450 специалистов. Создавая платформу, мы не гнались за рейтингами и оценками. Эксперты присоединились, увидев эффективность продукта.- Какими еще достижениями гордитесь и к чему стремитесь?- Мы гордимся нашим проектом в целом. Об успехе платформы говорят цифры зарегистрированных школ, которые я приводил. Мы задаем тренды в онлайн-обучении. И я по-прежнему сосредоточен на развитии платформы, в частности, занимаюсь разработкой функции, которая позволит клиентам самостоятельно добавлять нововведения.Беседовала Карина Ивашко

https://ria.ru/20240118/biznes-1922172793.html

https://ria.ru/20240118/biznes-1922132265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, личный опыт , россия