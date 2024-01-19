https://ria.ru/20240119/odnoklassniki-1922274211.html

Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках

Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках - РИА Новости, 19.01.2024

Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках

Одноклассники выяснили, как российские пользователи путешествовали по стране на новогодних праздниках и какие туристические направления оказались наиболее... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:38

2024-01-19T10:38

2024-01-19T10:38

одноклассники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765855500_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_5e0d1c388a0d4213c6007c916d1295a8.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Одноклассники выяснили, как российские пользователи путешествовали по стране на новогодних праздниках и какие туристические направления оказались наиболее популярными. Аналитики соцсети изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках, с 30 декабря прошлого года по 8 января этого. За новогодние каникулы наибольшее количество пользователей ОК посетили Москву. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе "Увлечения" – Сочи, на третьем – различные города Золотого кольца России. Также в топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда россияне приезжали или прилетали в основном для отдыха на Байкале, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).Таким образом, пользователи ОК предпочитали не только культурную программу и прогулки по достопримечательностям, но и активный отдых, например горнолыжный спорт и "охоту" за северным сиянием. Путешествуя по России во время новогодних праздников, люди активно делились контентом в ОК. Среди проанализированных публикаций больше половины (55%) с фотографиями, 15% – с видео.В рамках исследования ОК учитывали публикации только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и в период исследования уехали из города, где они проживают постоянно, – его можно указывать в настройках профиля. Всего ОК проанализировали более 100 тысяч публикаций о путешествиях пользователей.

https://ria.ru/20231226/odnoklassniki-1918163178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники