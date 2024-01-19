https://ria.ru/20240119/odnoklassniki-1922274211.html
Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках
Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках - РИА Новости, 19.01.2024
Одноклассники узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках
Одноклассники выяснили, как российские пользователи путешествовали по стране на новогодних праздниках и какие туристические направления оказались наиболее... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:38
2024-01-19T10:38
2024-01-19T10:38
одноклассники
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Одноклассники выяснили, как российские пользователи путешествовали по стране на новогодних праздниках и какие туристические направления оказались наиболее популярными. Аналитики соцсети изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках, с 30 декабря прошлого года по 8 января этого. За новогодние каникулы наибольшее количество пользователей ОК посетили Москву. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе "Увлечения" – Сочи, на третьем – различные города Золотого кольца России. Также в топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда россияне приезжали или прилетали в основном для отдыха на Байкале, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).Таким образом, пользователи ОК предпочитали не только культурную программу и прогулки по достопримечательностям, но и активный отдых, например горнолыжный спорт и "охоту" за северным сиянием. Путешествуя по России во время новогодних праздников, люди активно делились контентом в ОК. Среди проанализированных публикаций больше половины (55%) с фотографиями, 15% – с видео.В рамках исследования ОК учитывали публикации только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и в период исследования уехали из города, где они проживают постоянно, – его можно указывать в настройках профиля. Всего ОК проанализировали более 100 тысяч публикаций о путешествиях пользователей.
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одноклассники
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Одноклассники выяснили, как российские пользователи путешествовали по стране на новогодних праздниках и какие туристические направления оказались наиболее популярными.
Аналитики соцсети изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках, с 30 декабря прошлого года по 8 января этого.
За новогодние каникулы наибольшее количество пользователей ОК посетили Москву. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе "Увлечения" – Сочи, на третьем – различные города Золотого кольца России. Также в топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда россияне приезжали или прилетали в основном для отдыха на Байкале, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).
Одноклассники подвели итоги работы с создателями контента в 2023 году
Таким образом, пользователи ОК предпочитали не только культурную программу и прогулки по достопримечательностям, но и активный отдых, например горнолыжный спорт и "охоту" за северным сиянием. Путешествуя по России во время новогодних праздников, люди активно делились контентом в ОК. Среди проанализированных публикаций больше половины (55%) с фотографиями, 15% – с видео.
В рамках исследования ОК учитывали публикации только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и в период исследования уехали из города, где они проживают постоянно, – его можно указывать в настройках профиля. Всего ОК проанализировали более 100 тысяч публикаций о путешествиях пользователей.