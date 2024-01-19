https://ria.ru/20240119/obstrel-1922290956.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 19.01.2024
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:33
2024-01-19T11:33
2024-01-19T11:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова. В пятницу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 18 января. Четыре приграничных района были обстреляны украинскими военными 16 снарядами, в том числе одно устройство сброшено с дрона. По данным главы региона, три дрона-камикадзе атаковали регион, два из них сбили. Утром в четверг Гладков сообщал, что система ПВО сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородским районом, в сводке губернатор не привел этих данных. В результате падения осколков пострадала местная жительница. Согласно информации из сводок, с начала недели наблюдается снижение общего количества обстрелов с 67 в понедельник до 19 к четвергу. Однако, за этот период украинская сторона заметно увеличила применение беспилотников, совершив 47 атак с их помощью. Это составляет порядка 25% от общего числа обстрелов. "В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 6 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово есть одна пострадавшая. Женщина с осколочным ранением правого коленного сустава доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода", - написал Гладков. Он уточнил, что разрушения выявлены в поселке Разумное и Беловском сельском поселении. Пострадали 10 частных домовладений, одна ферма, 2 гаража, легковой автомобиль, трактор, ЛЭП и газопровод. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый. В Грайворонском горокруге в селе Почаево средствами радиоэлектронной уничтожены два дрона-камикадзе. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Терезовка – установлено 4 прилета. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях... Также поврежден один легковой автомобиль. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922275233.html
https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html
https://ria.ru/20240118/povrezhdeniya-1922225398.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки
Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ снизилась
БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости.
Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу, следует из статистики
губернатора региона Вячеслава Гладкова.
В пятницу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 18 января. Четыре приграничных района были обстреляны украинскими военными 16 снарядами, в том числе одно устройство сброшено с дрона. По данным главы региона, три дрона-камикадзе атаковали регион, два из них сбили. Утром в четверг Гладков сообщал, что система ПВО сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородским районом, в сводке губернатор не привел этих данных. В результате падения осколков пострадала местная жительница.
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Согласно информации из сводок, с начала недели наблюдается снижение общего количества обстрелов с 67 в понедельник до 19 к четвергу. Однако, за этот период украинская сторона заметно увеличила применение беспилотников, совершив 47 атак с их помощью. Это составляет порядка 25% от общего числа обстрелов.
"В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 6 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово есть одна пострадавшая. Женщина с осколочным ранением правого коленного сустава доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода", - написал Гладков.
Он уточнил, что разрушения выявлены в поселке Разумное и Беловском сельском поселении. Пострадали 10 частных домовладений, одна ферма, 2 гаража, легковой автомобиль, трактор, ЛЭП и газопровод.
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Как отметил Гладков, в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый. В Грайворонском горокруге в селе Почаево средствами радиоэлектронной уничтожены два дрона-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Терезовка – установлено 4 прилета. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях... Также поврежден один легковой автомобиль. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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