https://ria.ru/20240119/obstrel-1922290956.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки - РИА Новости, 19.01.2024

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась за сутки

Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:33

2024-01-19T11:33

2024-01-19T11:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области украинскими военными снизилась к четвергу, следует из статистики губернатора региона Вячеслава Гладкова. В пятницу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 18 января. Четыре приграничных района были обстреляны украинскими военными 16 снарядами, в том числе одно устройство сброшено с дрона. По данным главы региона, три дрона-камикадзе атаковали регион, два из них сбили. Утром в четверг Гладков сообщал, что система ПВО сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородским районом, в сводке губернатор не привел этих данных. В результате падения осколков пострадала местная жительница. Согласно информации из сводок, с начала недели наблюдается снижение общего количества обстрелов с 67 в понедельник до 19 к четвергу. Однако, за этот период украинская сторона заметно увеличила применение беспилотников, совершив 47 атак с их помощью. Это составляет порядка 25% от общего числа обстрелов. "В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 6 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово есть одна пострадавшая. Женщина с осколочным ранением правого коленного сустава доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода", - написал Гладков. Он уточнил, что разрушения выявлены в поселке Разумное и Беловском сельском поселении. Пострадали 10 частных домовладений, одна ферма, 2 гаража, легковой автомобиль, трактор, ЛЭП и газопровод. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли хутор Старый. В Грайворонском горокруге в селе Почаево средствами радиоэлектронной уничтожены два дрона-камикадзе. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Терезовка – установлено 4 прилета. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях... Также поврежден один легковой автомобиль. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922275233.html

https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html

https://ria.ru/20240118/povrezhdeniya-1922225398.html

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белгородская область, белгородский район, белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков