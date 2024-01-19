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ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 19.01.2024 (обновлено: 09:43 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/obraschenie-1922249359.html
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:37
2024-01-19T09:43
специальная военная операция на украине
франция
госдума рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.В среду Минобороны сообщило, что российская армия поразила высокоточным ударом здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.&quot;Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции. &lt;…&gt; На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами&quot;, — написал Володин.По его словам, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты из этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину."В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — отметил спикер Госдумы.Ранее МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших и продолжающих находиться в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских боевиков в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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франция, госдума рф, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Франция, Госдума РФ, В мире, Россия
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове

Госдума намерена обратиться к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной думы
Флаг над зданием Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В среду Минобороны сообщило, что российская армия поразила высокоточным ударом здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.
«

"Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами", — написал Володин.

По его словам, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты из этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину.
"В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — отметил спикер Госдумы.
Ранее МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших и продолжающих находиться в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских боевиков в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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