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ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове - РИА Новости, 19.01.2024
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:37
2024-01-19T07:37
2024-01-19T09:43
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.В среду Минобороны сообщило, что российская армия поразила высокоточным ударом здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения."Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами", — написал Володин.По его словам, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты из этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину."В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — отметил спикер Госдумы.Ранее МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших и продолжающих находиться в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских боевиков в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, госдума рф, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Франция, Госдума РФ, В мире, Россия
ГД рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове
Госдума намерена обратиться к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков боевиков из этой страны в зоне СВО, заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
В среду Минобороны сообщило, что российская армия поразила высокоточным ударом здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.
«
"Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами", — написал Володин.
По его словам, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты из этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину.
"В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — отметил спикер Госдумы.
Ранее МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников
, воевавших и продолжающих находиться в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских боевиков в Харькове "грубой манипуляцией русских".
Французская журналистка рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках