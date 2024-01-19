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Росздравнадзор прокомментировал уход фирм с рынка ремонта медоборудования - РИА Новости, 19.01.2024
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15:00 19.01.2024 (обновлено: 17:08 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/oborudovanie-1922354016.html
Росздравнадзор прокомментировал уход фирм с рынка ремонта медоборудования
Росздравнадзор прокомментировал уход фирм с рынка ремонта медоборудования - РИА Новости, 19.01.2024
Росздравнадзор прокомментировал уход фирм с рынка ремонта медоборудования
Уход с рынка компаний, которые не переоформили лицензии в соответствии с новыми правилами, не повлияет на качество обслуживания и ремонта медицинского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:00
2024-01-19T17:08
экономика
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уход с рынка компаний, которые не переоформили лицензии в соответствии с новыми правилами, не повлияет на качество обслуживания и ремонта медицинского оборудования, заявила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что у крупных иностранных компаний возникли сложности с получением лицензий на обслуживание медизделий по новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2024 года, речь идет в том числе о представительствах Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, поставляющих аппараты ИВЛ, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови. "Уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования", - сказала Самойлова. Она пояснила, что система лицензирования сферы техобслуживания медицинских изделий была значительно усовершенствована по запросу делового сообщества в рамках регуляторной гильотины, благодаря принятию новых правовых актов сегодня отменено лицензирование на обслуживание медизделий низких классов риска, а требования к организациям, обслуживающим медизделия иных классов риска, ранжированы в зависимости от сложности работ. По словам Самойловой, все добросовестные игроки согласились с изменениями в законодательстве, поддержали их и соблюдают, большая часть организаций, реально работающих в данной сфере, переоформили свои лицензии в отведенный длительный 30-месячный период. "Фактически, лицензии не обновили компании, которые реально не могут на должном уровне обеспечивать техобслуживание медтехники. Отметим, что крупные иностранные игроки (такие как Medtronic, Becton Dickinson и др). не занимаются сервисом медицинского оборудования напрямую. Исторически техническим обслуживанием поставленного ими оборудования занимались и занимаются их российские дистрибьюторы и иные наши сервисные организации. И вот как раз эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии", - добавила глава Росздравнадзора, отметив, что для не успевших переоформить лицензию организаций препятствий нет. В свою очередь, в пресс-службе ведомства пояснили, что Росздравнадзором упрощен процесс лицензирования, полностью исключен бумажный документооборот, связанный с оформлением и выдачей лицензий, по итогам предоставления государственной услуги по лицензированию вместо бумажных документов формируется юридически значимая запись в информационном ресурсе Росздравнадзора. Кроме того, снижена административная нагрузка на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: в три раза (с 45 до 15 рабочих дней) сокращены сроки предоставления услуги по лицензированию, также сокращены сроки и по внесению изменений в реестр лицензий – с 30 до 13 рабочих дней, напомнили в ведомстве. "Одновременно сообщаем, что для производителей медицинских изделий или представителей производителя медицинских изделий зарубежного производства дополнительно упрощен порядок лицензирования путем принятия постановления правительства... позволяющего осуществлять гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание своего оборудования без учета требований по наличию определенного перечня оборудования", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240111/produktsiya-1920625310.html
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экономика, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Экономика, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Росздравнадзор прокомментировал уход фирм с рынка ремонта медоборудования

Росздравнадзор: уход фирм с рынка не повлияет на обслуживание медоборудования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинское оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уход с рынка компаний, которые не переоформили лицензии в соответствии с новыми правилами, не повлияет на качество обслуживания и ремонта медицинского оборудования, заявила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что у крупных иностранных компаний возникли сложности с получением лицензий на обслуживание медизделий по новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2024 года, речь идет в том числе о представительствах Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, поставляющих аппараты ИВЛ, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови.
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"Уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования", - сказала Самойлова.
Она пояснила, что система лицензирования сферы техобслуживания медицинских изделий была значительно усовершенствована по запросу делового сообщества в рамках регуляторной гильотины, благодаря принятию новых правовых актов сегодня отменено лицензирование на обслуживание медизделий низких классов риска, а требования к организациям, обслуживающим медизделия иных классов риска, ранжированы в зависимости от сложности работ.
По словам Самойловой, все добросовестные игроки согласились с изменениями в законодательстве, поддержали их и соблюдают, большая часть организаций, реально работающих в данной сфере, переоформили свои лицензии в отведенный длительный 30-месячный период.
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"Фактически, лицензии не обновили компании, которые реально не могут на должном уровне обеспечивать техобслуживание медтехники. Отметим, что крупные иностранные игроки (такие как Medtronic, Becton Dickinson и др). не занимаются сервисом медицинского оборудования напрямую. Исторически техническим обслуживанием поставленного ими оборудования занимались и занимаются их российские дистрибьюторы и иные наши сервисные организации. И вот как раз эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии", - добавила глава Росздравнадзора, отметив, что для не успевших переоформить лицензию организаций препятствий нет.
В свою очередь, в пресс-службе ведомства пояснили, что Росздравнадзором упрощен процесс лицензирования, полностью исключен бумажный документооборот, связанный с оформлением и выдачей лицензий, по итогам предоставления государственной услуги по лицензированию вместо бумажных документов формируется юридически значимая запись в информационном ресурсе Росздравнадзора.
Кроме того, снижена административная нагрузка на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: в три раза (с 45 до 15 рабочих дней) сокращены сроки предоставления услуги по лицензированию, также сокращены сроки и по внесению изменений в реестр лицензий – с 30 до 13 рабочих дней, напомнили в ведомстве.
"Одновременно сообщаем, что для производителей медицинских изделий или представителей производителя медицинских изделий зарубежного производства дополнительно упрощен порядок лицензирования путем принятия постановления правительства... позволяющего осуществлять гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание своего оборудования без учета требований по наличию определенного перечня оборудования", - заключили в пресс-службе.
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