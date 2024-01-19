https://ria.ru/20240119/naemniki-1922327705.html

В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников

В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников - РИА Новости, 19.01.2024

В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников

Много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:24

2024-01-19T13:24

2024-01-19T13:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. "Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения французской стороны о телефонном разговоре лидеров двух стран.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

россия

украина

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр