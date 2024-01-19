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В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/naemniki-1922327705.html
В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников
В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников
Много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:24
2024-01-19T13:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. "Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения французской стороны о телефонном разговоре лидеров двух стран.
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что на стороне ВСУ воюют много иностранных наемников

Песков: каждый раз подтверждается участие наемников в боях на стороне Украины

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
"Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения французской стороны о телефонном разговоре лидеров двух стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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