https://ria.ru/20240119/muzey-1922322422.html
Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России
Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России - РИА Новости, 19.01.2024
Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России
Выставочный проект о НАТО, передвижная выставка "Донбасс", а также проекты, приуроченные к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 50-летию начала... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:10
2024-01-19T13:10
2024-01-19T13:10
культура
блокада ленинграда (1941-1944)
ольга любимова
нато
донбасс
выставки
музеи
музей современной истории россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставочный проект о НАТО, передвижная выставка "Донбасс", а также проекты, приуроченные к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 50-летию начала строительства БАМа, вошли в план мероприятий к 100-летию основания Государственного центрального музея современной истории России, соответствующие планы были озвучены на заседании оргкомитета по подготовке празднования юбилея. "В рамках 100-летия мы разработали обширную выставочную программу, которая будет охватывать различные регионы нашей страны от Калининграда до Дальнего востока", - сказала гендиректор музея Ирина Великанова. Открытие первой экспозиции, приуроченной к 80-летию снятия блокады Ленинграда, планируется 25 января, заявила она. Часть выставки уже открылась в Калининграде в четверг. 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали будет посвящена мультимедийная выставка "Магистраль. Между прошлым и будущим". Кроме того, в плане предусмотрены передвижные выставки, освещающие события современный истории. Одной из них станет мультимедийный проект "НАТО: история обмана", главная цель которого - предоставить молодежи разных стран убедительные доказательства агрессивной политики НАТО, материалы об усилиях России по формированию многополярной системы мира. Выставку планируется провести в Сочи на федеральной территории Сириус. Другим актуальным проектом музея станет передвижная выставка "Донбасс" – совместный проект с Государственным историческим музеем и Ярославским музеем-заповедником. "Для того, чтобы понять предпосылки и причины специальной военной операции, нужно знать историю, понимать происходящее в большом историческом контексте", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. В плане мероприятий, принятом на заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Музея современной истории России, были отмечены порядка 30 проектов, которые должны состояться в 2024-2025 годах. "Несмотря на все усилия, в одиночку музею все свои планы реализовать невозможно, поэтому я хотела бы попросить членов организационного комитета оказать коллективу музея всестороннюю поддержку", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
https://ria.ru/20240119/muzey-1922280215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блокада ленинграда (1941-1944), ольга любимова, нато, донбасс, выставки, музеи, музей современной истории россии, что посмотреть , новости культуры
Культура, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ольга Любимова, НАТО, Донбасс, Выставки, Музеи, Музей современной истории России, что посмотреть , Новости культуры
Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России
Выставки о НАТО и Донбассе пройдут к 100-летию Музея современной истории России
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставочный проект о НАТО, передвижная выставка "Донбасс", а также проекты, приуроченные к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 50-летию начала строительства БАМа, вошли в план мероприятий к 100-летию основания Государственного центрального музея современной истории России, соответствующие планы были озвучены на заседании оргкомитета по подготовке празднования юбилея.
"В рамках 100-летия мы разработали обширную выставочную программу, которая будет охватывать различные регионы нашей страны от Калининграда до Дальнего востока", - сказала гендиректор музея Ирина Великанова.
Открытие первой экспозиции, приуроченной к 80-летию снятия блокады Ленинграда, планируется 25 января, заявила она. Часть выставки уже открылась в Калининграде в четверг. 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали будет посвящена мультимедийная выставка "Магистраль. Между прошлым и будущим".
Кроме того, в плане предусмотрены передвижные выставки, освещающие события современный истории. Одной из них станет мультимедийный проект "НАТО: история обмана", главная цель которого - предоставить молодежи разных стран убедительные доказательства агрессивной политики НАТО, материалы об усилиях России по формированию многополярной системы мира. Выставку планируется провести в Сочи на федеральной территории Сириус.
Другим актуальным проектом музея станет передвижная выставка "Донбасс" – совместный проект с Государственным историческим музеем и Ярославским музеем-заповедником. "Для того, чтобы понять предпосылки и причины специальной военной операции, нужно знать историю, понимать происходящее в большом историческом контексте", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
В плане мероприятий, принятом на заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Музея современной истории России, были отмечены порядка 30 проектов, которые должны состояться в 2024-2025 годах.
"Несмотря на все усилия, в одиночку музею все свои планы реализовать невозможно, поэтому я хотела бы попросить членов организационного комитета оказать коллективу музея всестороннюю поддержку", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
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