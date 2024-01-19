https://ria.ru/20240119/muzey-1922322422.html

Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России

Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России - РИА Новости, 19.01.2024

Выставки о НАТО и Донбассе пройдут в Музее современной истории России

Выставочный проект о НАТО, передвижная выставка "Донбасс", а также проекты, приуроченные к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 50-летию начала... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:10

2024-01-19T13:10

2024-01-19T13:10

культура

блокада ленинграда (1941-1944)

ольга любимова

нато

донбасс

выставки

музеи

музей современной истории россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставочный проект о НАТО, передвижная выставка "Донбасс", а также проекты, приуроченные к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 50-летию начала строительства БАМа, вошли в план мероприятий к 100-летию основания Государственного центрального музея современной истории России, соответствующие планы были озвучены на заседании оргкомитета по подготовке празднования юбилея. "В рамках 100-летия мы разработали обширную выставочную программу, которая будет охватывать различные регионы нашей страны от Калининграда до Дальнего востока", - сказала гендиректор музея Ирина Великанова. Открытие первой экспозиции, приуроченной к 80-летию снятия блокады Ленинграда, планируется 25 января, заявила она. Часть выставки уже открылась в Калининграде в четверг. 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали будет посвящена мультимедийная выставка "Магистраль. Между прошлым и будущим". Кроме того, в плане предусмотрены передвижные выставки, освещающие события современный истории. Одной из них станет мультимедийный проект "НАТО: история обмана", главная цель которого - предоставить молодежи разных стран убедительные доказательства агрессивной политики НАТО, материалы об усилиях России по формированию многополярной системы мира. Выставку планируется провести в Сочи на федеральной территории Сириус. Другим актуальным проектом музея станет передвижная выставка "Донбасс" – совместный проект с Государственным историческим музеем и Ярославским музеем-заповедником. "Для того, чтобы понять предпосылки и причины специальной военной операции, нужно знать историю, понимать происходящее в большом историческом контексте", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. В плане мероприятий, принятом на заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Музея современной истории России, были отмечены порядка 30 проектов, которые должны состояться в 2024-2025 годах. "Несмотря на все усилия, в одиночку музею все свои планы реализовать невозможно, поэтому я хотела бы попросить членов организационного комитета оказать коллективу музея всестороннюю поддержку", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

https://ria.ru/20240119/muzey-1922280215.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

блокада ленинграда (1941-1944), ольга любимова, нато, донбасс, выставки, музеи, музей современной истории россии, что посмотреть , новости культуры