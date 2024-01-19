https://ria.ru/20240119/moskva-1922188258.html

Ефимов: объем производства лекарств в Москве вырос почти на 50 процентов

Ефимов: объем производства лекарств в Москве вырос почти на 50 процентов - РИА Новости, 19.01.2024

Ефимов: объем производства лекарств в Москве вырос почти на 50 процентов

В Москве за 11 месяцев минувшего года было произведено на 47,2% больше лекарств и сопутствующих материалов, чем за аналогичный период 2022 года, заявил заммэра... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:05

2024-01-19T14:05

2024-01-19T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Москве за 11 месяцев минувшего года было произведено на 47,2% больше лекарств и сопутствующих материалов, чем за аналогичный период 2022 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сегодня в Москве 95 предприятий специализируются на выпуске лекарств. За 11 месяцев 2023 года они увеличили производство на 47,2%. Кроме того, столичные фармпредприятия за январь – ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 2022-м", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в Москве выпускаются иммуномодуляторы, гормональные и противоопухолевые лекарственные средства, препараты для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистой системы и прочие лекарства.По словам министра московского правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в Москве произвели свыше 16 млн упаковок диагностических реагентов, более 3,7 млн ампул лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы и свыше 24 млн упаковок медицинских средств, предназначенных для лечения нервной системы.Москва оказывает дополнительные меры поддержки и уделяет особое внимание стимуляции развития лекарственных препаратов. Так, одним из самых крупных фармацевтических столичных предприятий – Московским эндокринным заводом – был получен статус промкомплекса, который позволяет понизить сумму налога на 17-25%, а сэкономленные средства направить на развитие производства.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже свыше 4000 промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год здесь открывают новые предприятия различного масштаба – 40-50 средних и крупных, а также порядка 100 малых. Там организовано производство широкого перечня товаров, а также внедряются инновации.В Москве созданы необходимые условия для бизнеса, которые позволяют крупным, средним и малым предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что более 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству фармацевтических предприятий.

https://ria.ru/20240118/efimov-1921935555.html

https://ria.ru/20240118/efimov-1921935292.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский