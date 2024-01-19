https://ria.ru/20240119/moshenniki-1922348858.html
Житель Астраханской области перевел мошенникам почти 17 миллионов рублей
Житель Астраханской области перевел мошенникам почти 17 миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2024
Житель Астраханской области перевел мошенникам почти 17 миллионов рублей
Житель Астраханской области, пытаясь заработать, перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона взял в кредит, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:37
2024-01-19T14:37
2024-01-19T14:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Житель Астраханской области, пытаясь заработать, перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона взял в кредит, сообщает УМВД России по региону. "Полицией зарегистрирован новый региональный антирекорд: астраханец перечислил инвестиционным мошенникам почти 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на продаже стройматериалов. Он рассказал, что в одной из соцсетей к нему обратился якобы сотрудник инвестиционного фонда и предложил заработать путем вложения личных средств. "Поверив злоумышленникам и следуя их инструкциям, астраханец перевел на продиктованный аферистами счет 3 миллиона рублей собственных средств, а также 13,6 миллиона кредитных рублей. Общая сумма ущерба составила 16,6 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
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происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
Житель Астраханской области перевел мошенникам почти 17 миллионов рублей
МВД: житель Астраханской области перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости.
Житель Астраханской области, пытаясь заработать, перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона взял в кредит, сообщает УМВД России по региону
.
"Полицией зарегистрирован новый региональный антирекорд: астраханец перечислил инвестиционным мошенникам почти 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на продаже стройматериалов. Он рассказал, что в одной из соцсетей к нему обратился якобы сотрудник инвестиционного фонда и предложил заработать путем вложения личных средств.
"Поверив злоумышленникам и следуя их инструкциям, астраханец перевел на продиктованный аферистами счет 3 миллиона рублей собственных средств, а также 13,6 миллиона кредитных рублей. Общая сумма ущерба составила 16,6 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
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