https://ria.ru/20240119/monitoring-1922421600.html
В России начнут проводить мониторинг миграционной ситуации
В России начнут проводить мониторинг миграционной ситуации - РИА Новости, 19.01.2024
В России начнут проводить мониторинг миграционной ситуации
В России буду вести постоянный мониторинг миграционной ситуации в отношении иностранцев и ее влияния на социально-экономическое развитие и национальную... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:14
2024-01-19T19:14
2024-01-19T19:14
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России буду вести постоянный мониторинг миграционной ситуации в отношении иностранцев и ее влияния на социально-экономическое развитие и национальную безопасность страны, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости). "Ведение постоянного оперативного комплексного мониторинга миграционной ситуации в отношении иностранных граждан и ее влияния на социально-экономическое развитие Российской Федерации и национальную безопасность Российской Федерации", - говорится в документе. Как ожидается, будет организован анализ значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности россиян от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации. Ответственные за выполнение - Минэкономразвития, МВД, ФАДН и Минтруд России. Срок выполнения -10 декабря 2024 года - 10 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
https://ria.ru/20240115/migranty-1921364403.html
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
В России начнут проводить мониторинг миграционной ситуации
В России начнут проводить постоянный мониторинг миграционной ситуации
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России буду вести постоянный мониторинг миграционной ситуации в отношении иностранцев и ее влияния на социально-экономическое развитие и национальную безопасность страны, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
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"Ведение постоянного оперативного комплексного мониторинга миграционной ситуации в отношении иностранных граждан и ее влияния на социально-экономическое развитие Российской Федерации и национальную безопасность Российской Федерации", - говорится в документе.
Как ожидается, будет организован анализ значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности россиян от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации.
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Ответственные за выполнение - Минэкономразвития
, МВД, ФАДН
и Минтруд России.
Срок выполнения -10 декабря 2024 года - 10 декабря 2025 года.
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