https://ria.ru/20240119/moldaviya-1922308631.html

Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты

Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты - РИА Новости, 19.01.2024

Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты

Назначение иностранных граждан на важные посты в государстве - преимущество для Молдавии, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента и глава... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:29

2024-01-19T12:29

2024-01-19T12:29

в мире

румыния

молдавия

игорь гросу

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Назначение иностранных граждан на важные посты в государстве - преимущество для Молдавии, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента и глава правящей в республике партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. "Всегда высказывалась идея пригласить генерального прокурора из Румынии, это требует большого мужества, большой решимости. Когда у вас есть хороший эксперт, и не обязательно из Румынии, - это наше преимущество. Мы должны проявить смекалку и найти нужного человека, и нам повезет, если он уйдет с должности в Брюсселе или Румынии и приедет в Молдавию", - заявил Гросу в эфире телеканала, комментируя информацию об иностранцах на различных государственных должностях в стране. Он объяснил важность приема зарубежных экспертов на примере генерального прокурора. Гросу пояснил, что если у генпрокурора будет гражданство Румынии, то его преимущество будет в отсутствии связей с молдавской юридической системой. Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло был отстранен и отправлен в отставку из-за обвинений в превышении полномочий. Несмотря на то, что Стояногло выиграл дело о незаконности своей отставки в ЕСПЧ, власти Молдавии ищут ему замену, в том числе среди граждан Румынии. В конце декабря депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарность" избрали на должность главы Нацбанка Молдавии бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gazeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию. По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают сам Гросу, президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html

https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html

румыния

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, молдавия, игорь гросу, майя санду, дорин речан