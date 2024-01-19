Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/moldaviya-1922308631.html
Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты
Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты - РИА Новости, 19.01.2024
Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты
Назначение иностранных граждан на важные посты в государстве - преимущество для Молдавии, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента и глава... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:29
2024-01-19T12:29
в мире
румыния
молдавия
игорь гросу
майя санду
дорин речан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_8e39903cf162417b33ec1bee503471ea.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Назначение иностранных граждан на важные посты в государстве - преимущество для Молдавии, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента и глава правящей в республике партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. "Всегда высказывалась идея пригласить генерального прокурора из Румынии, это требует большого мужества, большой решимости. Когда у вас есть хороший эксперт, и не обязательно из Румынии, - это наше преимущество. Мы должны проявить смекалку и найти нужного человека, и нам повезет, если он уйдет с должности в Брюсселе или Румынии и приедет в Молдавию", - заявил Гросу в эфире телеканала, комментируя информацию об иностранцах на различных государственных должностях в стране. Он объяснил важность приема зарубежных экспертов на примере генерального прокурора. Гросу пояснил, что если у генпрокурора будет гражданство Румынии, то его преимущество будет в отсутствии связей с молдавской юридической системой. Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло был отстранен и отправлен в отставку из-за обвинений в превышении полномочий. Несмотря на то, что Стояногло выиграл дело о незаконности своей отставки в ЕСПЧ, власти Молдавии ищут ему замену, в том числе среди граждан Румынии. В конце декабря депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарность" избрали на должность главы Нацбанка Молдавии бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gazeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию. По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают сам Гросу, президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html
https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_179818d4099dae5d7ecdb43ff3f5bda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, молдавия, игорь гросу, майя санду, дорин речан
В мире, Румыния, Молдавия, Игорь Гросу, Майя Санду, Дорин Речан
Спикер парламента Молдавии одобрил назначение иностранцев на важные посты

Гросу назвал назначение иностранцев на важные посты в Молдавии преимуществом

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСпикер парламента Молдавии Дорин Речан
Спикер парламента Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Спикер парламента Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Назначение иностранных граждан на важные посты в государстве - преимущество для Молдавии, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента и глава правящей в республике партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"Всегда высказывалась идея пригласить генерального прокурора из Румынии, это требует большого мужества, большой решимости. Когда у вас есть хороший эксперт, и не обязательно из Румынии, - это наше преимущество. Мы должны проявить смекалку и найти нужного человека, и нам повезет, если он уйдет с должности в Брюсселе или Румынии и приедет в Молдавию", - заявил Гросу в эфире телеканала, комментируя информацию об иностранцах на различных государственных должностях в стране.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
23 мая 2023, 15:20
Он объяснил важность приема зарубежных экспертов на примере генерального прокурора. Гросу пояснил, что если у генпрокурора будет гражданство Румынии, то его преимущество будет в отсутствии связей с молдавской юридической системой.
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло был отстранен и отправлен в отставку из-за обвинений в превышении полномочий. Несмотря на то, что Стояногло выиграл дело о незаконности своей отставки в ЕСПЧ, власти Молдавии ищут ему замену, в том числе среди граждан Румынии.
В конце декабря депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарность" избрали на должность главы Нацбанка Молдавии бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу. Ранее в румынских СМИ, в том числе в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gazeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.
По данным молдавских СМИ, двойным гражданством (румынским и молдавским) обладают сам Гросу, президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан, ряд министров и депутатов от правящей партии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой
12 января, 13:56
 
В миреРумынияМолдавияИгорь ГросуМайя СандуДорин Речан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала