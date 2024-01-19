https://ria.ru/20240119/mirotvortsy-1922249968.html
Парламент Казахстана одобрил отправку миротворцев в район Голанских высот
Парламент Казахстана одобрил отправку миротворцев в район Голанских высот - РИА Новости, 19.01.2024
Парламент Казахстана одобрил отправку миротворцев в район Голанских высот
Парламент Казахстана поддержал предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН, в том числе... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:42
2024-01-19T07:42
2024-01-19T08:01
в мире
казахстан
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АСТАНА, 19 янв - РИА Новости. Парламент Казахстана поддержал предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН, в том числе об отправке 139 миротворцев в миссию ООН по наблюдению за разъединением в район Голанских высот в марте."Участие в миссиях ООН позволит Вооруженным силам Казахстана приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций… Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах". Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон", - сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, оглашая предложение президента республики.Всего в миротворческие миссии ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее будет направлено 430 казахстанских военнослужащих."На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе, задачи, которые представят перед нами - в первую очередь это патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве", - сказал глава минобороны Казахстана, комментируя отправку миротворцев в район Голанских высот.
https://ria.ru/20240119/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Казахстан, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Парламент Казахстана одобрил отправку миротворцев в район Голанских высот
Парламент Казахстана одобрил отправку 139 миротворцев в район Голанских высот
АСТАНА, 19 янв - РИА Новости. Парламент Казахстана поддержал предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН, в том числе об отправке 139 миротворцев в миссию ООН по наблюдению за разъединением в район Голанских высот в марте.
"Участие в миссиях ООН позволит Вооруженным силам Казахстана приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций… Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах". Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон", - сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, оглашая предложение президента республики.
Всего в миротворческие миссии ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее будет направлено 430 казахстанских военнослужащих.
"На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе, задачи, которые представят перед нами - в первую очередь это патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве", - сказал глава минобороны Казахстана, комментируя отправку миротворцев в район Голанских высот.
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