https://ria.ru/20240119/migratsiya-1922411523.html
В России изучат мнение населения о миграционных процессах
В России изучат мнение населения о миграционных процессах - РИА Новости, 19.01.2024
В России изучат мнение населения о миграционных процессах
В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:23
2024-01-19T18:23
2024-01-19T18:23
россия
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, который есть в распоряжении РИА Новости. "Проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в РФ", — говорится в документе. Ожидаемым результатом является организация анализа значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности граждан РФ от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации и состояния межнациональных отношений в российском обществе. Ответственной указана Федеральная служба охраны (ФСО).
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
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россия, общество
В России изучат мнение населения о миграционных процессах
В РФ проведут исследования общественного мнения о миграционных процессах
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в РФ", — говорится в документе.
Ожидаемым результатом является организация анализа значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности граждан РФ от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации и состояния межнациональных отношений в российском обществе.
Ответственной указана Федеральная служба охраны (ФСО).
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