https://ria.ru/20240119/migratsiya-1922411523.html

В России изучат мнение населения о миграционных процессах

В России изучат мнение населения о миграционных процессах - РИА Новости, 19.01.2024

В России изучат мнение населения о миграционных процессах

В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:23

2024-01-19T18:23

2024-01-19T18:23

россия

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, который есть в распоряжении РИА Новости. "Проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в РФ", — говорится в документе. Ожидаемым результатом является организация анализа значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности граждан РФ от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации и состояния межнациональных отношений в российском обществе. Ответственной указана Федеральная служба охраны (ФСО).

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

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россия, общество