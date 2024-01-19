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В России изучат мнение населения о миграционных процессах - РИА Новости, 19.01.2024
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18:23 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/migratsiya-1922411523.html
В России изучат мнение населения о миграционных процессах
В России изучат мнение населения о миграционных процессах - РИА Новости, 19.01.2024
В России изучат мнение населения о миграционных процессах
В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:23
2024-01-19T18:23
россия
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, который есть в распоряжении РИА Новости. "Проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в РФ", — говорится в документе. Ожидаемым результатом является организация анализа значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности граждан РФ от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации и состояния межнациональных отношений в российском обществе. Ответственной указана Федеральная служба охраны (ФСО).
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россия, общество
Россия, Общество
В России изучат мнение населения о миграционных процессах

В РФ проведут исследования общественного мнения о миграционных процессах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий в Москве
Прохожий в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России планируется проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в стране, говорится в плане мероприятий по реализации концепции миграционной политики, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в РФ", — говорится в документе.
Ожидаемым результатом является организация анализа значений макроэкономических показателей и показателей, характеризующих уровень защищенности граждан РФ от внутренних и внешних угроз, с учетом миграционной ситуации и состояния межнациональных отношений в российском обществе.
Ответственной указана Федеральная служба охраны (ФСО).
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