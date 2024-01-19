Илону Маску предложили посетить тюрьму в Польше
Илону Маску предложили посетить в тюрьме экс-министра МВД Польши Каминьского
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американскому миллиардеру, предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску предложили посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.
Ранее сообщалось, что Маска пригласили на конференцию по борьбе с антисемитизмом, которая пройдет в польском Кракове 21-23 января, запланировано его совместное выступление с ведущим собственного политического шоу Беном Шапиро.
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"Уважаемый Илон Маск, от имени "Свободных поляков" сразу после визита в Освенцим мы приглашаем Вас посетить тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты парламента. Впервые с 1989 года в Польше есть политические заключенные. Пусть мир услышит, как новая правительственная коалиция нарушает закон на каждом шагу всего лишь спустя месяц после прихода к власти", - написал в соцсети X бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, член антиправительственного движения "Свободные поляки".
Восемь лет назад экс-министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок: нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В тюрьме они должны провести по два года.