https://ria.ru/20240119/mask-1922271239.html

Илону Маску предложили посетить тюрьму в Польше

Илону Маску предложили посетить тюрьму в Польше - РИА Новости, 19.01.2024

Илону Маску предложили посетить тюрьму в Польше

Американскому миллиардеру, предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску предложили посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:30

2024-01-19T10:30

2024-01-19T10:30

в мире

польша

краков

освенцим

илон маск

мариуш каминьский

анджей дуда

право и справедливость

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американскому миллиардеру, предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску предложили посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Ранее сообщалось, что Маска пригласили на конференцию по борьбе с антисемитизмом, которая пройдет в польском Кракове 21-23 января, запланировано его совместное выступление с ведущим собственного политического шоу Беном Шапиро. "Уважаемый Илон Маск, от имени "Свободных поляков" сразу после визита в Освенцим мы приглашаем Вас посетить тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты парламента. Впервые с 1989 года в Польше есть политические заключенные. Пусть мир услышит, как новая правительственная коалиция нарушает закон на каждом шагу всего лишь спустя месяц после прихода к власти", - написал в соцсети X бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, член антиправительственного движения "Свободные поляки". Восемь лет назад экс-министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок: нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В тюрьме они должны провести по два года.

https://ria.ru/20240115/mask-1921345336.html

польша

краков

освенцим

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в мире, польша, краков, освенцим, илон маск, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость