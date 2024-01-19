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В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят
В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят - РИА Новости, 19.01.2024
В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят
В крымском сафари-парке "Тайган" закончился карантин у трех спасенных львят, теперь они живут вместе, рассказал РИА Новости представитель парка Татьяна... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:44
2024-01-19T09:44
2024-01-19T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" закончился карантин у трех спасенных львят, теперь они живут вместе, рассказал РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. "Карантин у наших спасенных львят закончился. Шерхан, Симба и Асада чувствуют себя хорошо, аппетит отменный, очень активные и игривые. Мы их впервые познакомили, теперь они будут жить вместе, а не по отдельности в карантинных комнатах, как ранее", — сказала она.По ее словам, покалеченные львята Симба и Асада возвращаются к полноценной жизни, проблемы с опорно-двигательным аппаратом у них остались позади.Львят отдали в "Тайган" в прошлом году. Шерхана привезли из Донецка, Симбу — из Сак, Асаду изъяли покалеченной у частных лиц в Мелитополе. Если первый львенок был здоров, то двум другим понадобилось медикаментозное лечение, насыщенный рацион и массажи. У Симбы парализовало ноги из-за плохого питания у прежних владельцев, а у Асады тогда диагностировали несколько переломов передней лапы.
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общество, донецк, саки (крым), мелитополь
Хорошие новости, Общество, Донецк, Саки (Крым), Мелитополь
В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят
Алексагина: в крымском сафари-парке "Тайган" познакомились три спасенных львенка