https://ria.ru/20240119/lvyata-1922261307.html

В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят

В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят - РИА Новости, 19.01.2024

В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят

В крымском сафари-парке "Тайган" закончился карантин у трех спасенных львят, теперь они живут вместе, рассказал РИА Новости представитель парка Татьяна... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:44

2024-01-19T09:44

2024-01-19T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" закончился карантин у трех спасенных львят, теперь они живут вместе, рассказал РИА Новости представитель парка Татьяна Алексагина. "Карантин у наших спасенных львят закончился. Шерхан, Симба и Асада чувствуют себя хорошо, аппетит отменный, очень активные и игривые. Мы их впервые познакомили, теперь они будут жить вместе, а не по отдельности в карантинных комнатах, как ранее", — сказала она.По ее словам, покалеченные львята Симба и Асада возвращаются к полноценной жизни, проблемы с опорно-двигательным аппаратом у них остались позади.Львят отдали в "Тайган" в прошлом году. Шерхана привезли из Донецка, Симбу — из Сак, Асаду изъяли покалеченной у частных лиц в Мелитополе. Если первый львенок был здоров, то двум другим понадобилось медикаментозное лечение, насыщенный рацион и массажи. У Симбы парализовало ноги из-за плохого питания у прежних владельцев, а у Асады тогда диагностировали несколько переломов передней лапы.

https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html

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общество, донецк, саки (крым), мелитополь