https://ria.ru/20240119/lukashenko-1922424755.html

Лукашенко рассказал о ракетном производстве в республике

Лукашенко рассказал о ракетном производстве в республике - РИА Новости, 19.01.2024

Лукашенко рассказал о ракетном производстве в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развила ракетное производство и теперь все производит сама. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:42

2024-01-19T19:42

2024-01-19T19:42

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развила ракетное производство и теперь все производит сама. "Вы знаете, что "Полонезы" (белорусская РСЗО - ред.), первые ракетные производства, я начинал с Китая. Си Цзиньпина (лидер КНР – ред.) попросил, чтобы он помог создать? Не создать - мы купили у них. А сейчас сами делаем. Все делаем сами. И установки пусковые, и заряжающие. И ракету, самое сложное", - сказал Лукашенко во время встречи с сотрудниками предприятия "Белджи". Видео фрагмента общения опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". По словам Лукашенко, теперь "даже китайцы у нас просят уже кое-что". Президент пояснил, что республика обладает перспективными технологиями в электронике, математике, лазерной оптике, сфере космических программ. В сентябре прошлого года Лукашенко заявил, что военная промышленность республики продолжает работать над созданием ракет собственного производства и скоро создаст "серьезную ракету". Он напомнил тогда, что ракетное производство начали с Китаем развивать, а потом перешли на российские технологии. До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В марте прошлого года Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли успешно, воздушные цели поражены.

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922335843.html

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белоруссия, александр лукашенко