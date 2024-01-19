https://ria.ru/20240119/lesnoykot-1922282152.html

Ученые впервые получили видео с лесным котом на берегу Японского моря

Ученые впервые получили видео с лесным котом на берегу Японского моря - РИА Новости, 19.01.2024

Ученые впервые получили видео с лесным котом на берегу Японского моря

Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье впервые получили дневные кадры с редким дальневосточным лесным котом, прогуливающимся на берегу моря. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:10

2024-01-19T11:10

2024-01-19T11:14

японское море

россия

амур (река)

космос - риа наука

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье впервые получили дневные кадры с редким дальневосточным лесным котом, прогуливающимся на берегу моря. "Очень деловой и очень дальневосточный кот. Дальневосточный лесной кот - не любитель открытых пространств, ему больше по душе заросли лесов. Это довольно скрытное животное проявляет активность в основном в сумеречное время", - сообщает заповедник в своем Telegram-канале. По данным ученых, в Сихотэ-Алинском заповеднике известен случай, когда дальневосточный лесной кот "прятался" от научных сотрудников 26 лет. Исследователи не могли зафиксировать следы его присутствия с 1986 по 2012 годы. Но с внедрением сети фотоловушек ученые могут получить такие уникальные кадры – на видео кот не спеша прогуливается по берегу Японского моря в урочище Благодатном. В заповеднике РИА Новости уточнили, что видео – редкое, так как лесные коты днем почти не проявляют активность. "На заповедном берегу кот чувствует себя безопасно на открытом пространстве. В дневное время точно впервые такие кадры сняты. До этого были только ночные", - добавил собеседник. Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.

https://ria.ru/20231021/zapovednik-1904104053.html

https://ria.ru/20231022/kot-1904523096.html

японское море

россия

амур (река)

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японское море, россия, амур (река), космос - риа наука