https://ria.ru/20240119/kuzbass-1922384129.html

Хартию технологического суверенитета подписали в Кузбассе

Хартию технологического суверенитета подписали в Кузбассе - РИА Новости, 19.01.2024

Хартию технологического суверенитета подписали в Кузбассе

По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе подписана Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:43

2024-01-19T16:43

2024-01-19T16:43

кемеровская область

россия

сергей цивилев

красноярск

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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе подписана Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе Сергея Цивилева в Кузбассе подписана Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Документ, разработанный правительством региона совместно с прокуратурой, сегодня подписали губернатор Сергей Цивилев, прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин, руководители промышленных предприятий, представители бизнеса", – говорится в сообщении. "Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет России. Против нашей страны введено 17,5 тысячи санкций. Несмотря на это, им не удастся подорвать стабильность внутри России. Мы будем развивать собственное производство, для этого подписываем Хартию. Кузбасс должен стать всероссийским центром по производству горношахтного оборудования для всех отраслей, которые занимаются добычей и переработкой твердых полезных ископаемых, для всей нашей страны", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Глава региона добавил, что подписание Хартии носит добровольный характер. Переход на новый принцип взаимодействия, предусмотренный документом, даст возможность производителям быстрее развиваться. "На наших производственников накладывается дополнительная ответственность, потому что они должны предоставлять потребителю товар высокого качества по конкурентным ценам. Мы будем за этим следить, вплоть до включения в черный список продукции нерадивых предприятий. Но и потребители должны с пониманием относиться к ситуации и строго выполнять последовательность закупа, оговоренную в Хартии. Это добровольно, мы никого не принуждаем. Периодически на экономическом совете при губернаторе будем рассматривать выполнение Хартии. Наработанный опыт представим на заседании Международной ассоциации "Сибирское соглашение" и на экономическом форуме в Красноярске, чтобы подписать Хартию на уровне СФО", — подчеркнул Сергей Цивилев. Главная задача Хартии — стимулирование на территории Российской Федерации интенсивного роста промышленности, обновление технологической базы, создание новых рынков и отраслей, способных участвовать в мировой технологической гонке на равных с ведущими экономиками мира, обеспечение устойчивости российского производства и роста его технологичности. "Мы, участники настоящей Хартии, стремимся к развитию критически важных технологий, которые позволят нам быть независимыми и обеспечивать национальную безопасность и экономическую стабильность. Мы едины в понимании того, что сильное государство в своей основе имеет сильную независимую экономику, обеспечивает технологический суверенитет в промышленном производстве и успешно реализует научный потенциал", — говорится в документе. Участники обязуются приобретать оборудование, комплектующие и расходные материалы, произведенные в России; развивать меры поддержки импортозамещающих проектов; принимать меры к расширению научных инноваций; развивать кадровый потенциал; взаимодействовать с добросовестными зарубежными партнерами; содействовать органам государственного и муниципального контроля.

https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html

https://ria.ru/20240118/kuzbass-1922011113.html

https://ria.ru/20240110/plan-1920451767.html

кемеровская область

россия

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кемеровская область, россия, сергей цивилев, красноярск