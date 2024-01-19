Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам
Бывший постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам
Никки Хейли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего американского лидера Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.
"Все это можно было предотвратить", - сказала Хейли, отвечая на вопрос об атаках правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на суда в Красном море. При этом Хейли вновь сочла Иран виновным в эскалации напряженности, заявив, что без него не было бы ни ХАМАС, ни хуситов, ни "Хезболлах".
Она также упрекнула Байдена за исключение хуситов из списка террористов: "это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать".
Ранее США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.