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Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам - РИА Новости, 19.01.2024
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06:33 19.01.2024 (обновлено: 06:34 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kritika-1922246581.html
Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам
Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам - РИА Новости, 19.01.2024
Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам
Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:33
2024-01-19T06:34
сша
в мире
йемен
красное море
военная операция сша и британии в йемене
хамас
оон
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего американского лидера Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море. "Все это можно было предотвратить", - сказала Хейли, отвечая на вопрос об атаках правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на суда в Красном море. При этом Хейли вновь сочла Иран виновным в эскалации напряженности, заявив, что без него не было бы ни ХАМАС, ни хуситов, ни "Хезболлах". Она также упрекнула Байдена за исключение хуситов из списка террористов: "это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать". Ранее США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html
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сша, в мире, йемен, красное море, военная операция сша и британии в йемене, хамас, оон, ансар алла, никки хейли, джо байден
США, В мире, Йемен, Красное море, Военная операция США и Британии в Йемене, ХАМАС, ООН, Ансар Алла, Никки Хейли, Джо Байден
Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Бывший постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Никки Хейли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего американского лидера Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.
"Все это можно было предотвратить", - сказала Хейли, отвечая на вопрос об атаках правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на суда в Красном море. При этом Хейли вновь сочла Иран виновным в эскалации напряженности, заявив, что без него не было бы ни ХАМАС, ни хуситов, ни "Хезболлах".
Она также упрекнула Байдена за исключение хуситов из списка террористов: "это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать".
Ранее США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Йемене заявили, что удары США и Британии не ослабят хуситов
Вчера, 17:13
 
СШАВ миреЙеменКрасное мореВоенная операция США и Британии в ЙеменеХАМАСООНАнсар АллаНикки ХейлиДжо Байден
 
 
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