https://ria.ru/20240119/kritika-1922246581.html

Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам - РИА Новости, 19.01.2024

Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:33

2024-01-19T06:33

2024-01-19T06:34

сша

в мире

йемен

красное море

военная операция сша и британии в йемене

хамас

оон

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала в эфире CNN подход нынешнего американского лидера Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море. "Все это можно было предотвратить", - сказала Хейли, отвечая на вопрос об атаках правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на суда в Красном море. При этом Хейли вновь сочла Иран виновным в эскалации напряженности, заявив, что без него не было бы ни ХАМАС, ни хуситов, ни "Хезболлах". Она также упрекнула Байдена за исключение хуситов из списка террористов: "это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать". Ранее США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html

сша

йемен

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, йемен, красное море, военная операция сша и британии в йемене, хамас, оон, ансар алла, никки хейли, джо байден