https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922326026.html

Путин принял участие в крещенских купаниях

Путин принял участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2024

Путин принял участие в крещенских купаниях

Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:21

2024-01-19T13:21

2024-01-19T16:17

крещение господне

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593686195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72b23f1c989871c77038e1f99bf2d375.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", — заявил он.Песков добавил, что решение об участии в крещенских купаниях — личное дело каждого, это относится и к чиновникам.Кремль впервые рассказал, что глава государства окунается в прорубь на Крещение, в 2018 году. Песков тогда отметил, что Путин на протяжении уже нескольких лет не изменяет этой традиции.Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально подготовленных и освященных прорубях.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крещение господне, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество