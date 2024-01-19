Путин принял участие в крещенских купаниях

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения
"Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", — заявил он.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.
Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
Вода эта называется Агиасмой или крещенской.
Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.
Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.
Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.
Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.
В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.
В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.
Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.
Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.
За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.
Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.
Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.
Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
Вода эта называется Агиасмой или крещенской.
Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.
Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.
В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.
Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.
За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.
Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.