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Путин принял участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2024
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13:21 19.01.2024 (обновлено: 16:17 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922326026.html
Путин принял участие в крещенских купаниях
Путин принял участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2024
Путин принял участие в крещенских купаниях
Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:21
2024-01-19T16:17
крещение господне
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения&quot;, — заявил он.Песков добавил, что решение об участии в крещенских купаниях — личное дело каждого, это относится и к чиновникам.Кремль впервые рассказал, что глава государства окунается в прорубь на Крещение, в 2018 году. Песков тогда отметил, что Путин на протяжении уже нескольких лет не изменяет этой традиции.Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально подготовленных и освященных прорубях.
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крещение господне, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Крещение Господне, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин принял участие в крещенских купаниях

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
Президент Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", — заявил он.

Песков добавил, что решение об участии в крещенских купаниях — личное дело каждого, это относится и к чиновникам.
Кремль впервые рассказал, что глава государства окунается в прорубь на Крещение, в 2018 году. Песков тогда отметил, что Путин на протяжении уже нескольких лет не изменяет этой традиции.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально подготовленных и освященных прорубях.
Празднование Крещения в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Крестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

Девушка во время крещенских купаний на озере Шарташ в Екатеринбурге

Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

Верующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний в городе Бердск Новосибирской области

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

Мужчина во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке

Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Вода эта называется Агиасмой или крещенской.

Верующие во время крещенских купаний на озере недалеко от села Криводановка в Новосибирской области

Вода эта называется Агиасмой или крещенской.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.

Девушка во время крещенских купаний на озере недалеко от села Криводановка в Новосибирской области

Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.

Мужчина во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове

Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.

Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке

В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 13
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.

Мужчина и настоятель православного храма Святителя Луки Енисейской епархии Сергий Рыжов во время крещенских купаний на реке Верхняя Подъёмная в посёлке Большая Мурта в Красноярском крае

Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

Девушка и спасатель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке

За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.

Девушка во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке

Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.

Девушка во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске

Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 13

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 13

Праздник связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 13

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 13

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Оно называется великим по торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня. Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 13

Вода эта называется Агиасмой или крещенской.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза — в Крещенский сочельник 18 января (5 января по старому стилю), и в праздник Богоявления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 13

В 2024 году для проведения крещенских купаний в России организовали более 3,1 тысячи специальных мест.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 13

Многие стараются совершить погружение ровно в полночь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 13

За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Наибольшее число посетителей ожидается на водоемах Центрального федерального округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 13

Каждая прорубь и купель оборудована пунктом обогрева и бесплатного питания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Крещение ГосподнеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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