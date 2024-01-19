https://ria.ru/20240119/krasnoyarsk-1922331345.html
Первые электробусы начали курсировать по Красноярску
Первые электробусы начали курсировать по Красноярску - РИА Новости, 19.01.2024
Первые электробусы начали курсировать по Красноярску
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с мэром и жителями краевой столицы проехали на первом электробусе, вышедшем на линию Красноярска,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:34
2024-01-19T13:34
2024-01-19T13:34
красноярск
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с мэром и жителями краевой столицы проехали на первом электробусе, вышедшем на линию Красноярска, сообщает пресс-служба главы региона. "В Красноярске вышли на тестовые испытания первые электробусы. С сегодняшнего дня они будут курсировать по троллейбусному маршруту №6 "Студенческий городок – Утиный плес". В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом для города транспорте проехали губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов", - говорится в сообщении. Всего для Красноярска рамках нацпроектов "Экология" и "Безопасные и качественные дороги" приобрели пять зарядных станций и 20 электробусов: 9 машин белорусского производства, 11 – российского. Они уже прошли обкатку и теперь в тестовом режиме начали перевозить пассажиров. Вместительность электробусов – 85 человек, автономный ход – до 50 километров. Новый транспорт оснащен системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудован для перевоза маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. Еще одно отличие - система управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги. "Здорово, что не зависит от контактной сети, это даст и большую маневренность и вклад в улучшение экологической обстановки в Красноярске. Для электробусов Красноярск сейчас самый восточный город, самые суровые климатические условия, поэтому мы должны посмотреть, как себя зарекомендует техника у нас в Сибири, как в реальной жизни все это будет работать. Производители здесь, с нами, будут обеспечивать сопровождение и формировать тот самый опыт, по необходимости позволят сформулировать предложения, которые улучшат технику", - сказал Котюков. Он отметил, что поставлена цель - к 2028 году, к 400-летию краевой столицы, весь муниципальный транспорт сделать высокого экологического класса. Для работы электробусов в Красноярске начали создавать и необходимую инфраструктуру. Стоимость проезда в электробусах составит 32 рубля. Расчет за проезд возможен по банковской, транспортной или социальной карте, а также наличными. По завершении тестовых испытаний планируется вывести электробусы на самостоятельный маршрут, который соединит микрорайоны Северный и Тихие Зори. Планируется, что с одного берега на другой электробусы будут переезжать по Октябрьскому мосту.
https://ria.ru/20240116/metro-1921570409.html
https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html
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красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с мэром и жителями краевой столицы проехали на первом электробусе, вышедшем на линию Красноярска, сообщает пресс-служба главы региона.
"В Красноярске вышли на тестовые испытания первые электробусы. С сегодняшнего дня они будут курсировать по троллейбусному маршруту №6 "Студенческий городок – Утиный плес". В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом для города транспорте проехали губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов", - говорится в сообщении.
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Всего для Красноярска рамках нацпроектов "Экология" и "Безопасные и качественные дороги" приобрели пять зарядных станций и 20 электробусов: 9 машин белорусского производства, 11 – российского. Они уже прошли обкатку и теперь в тестовом режиме начали перевозить пассажиров.
Вместительность электробусов – 85 человек, автономный ход – до 50 километров. Новый транспорт оснащен системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудован для перевоза маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. Еще одно отличие - система управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.
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"Здорово, что не зависит от контактной сети, это даст и большую маневренность и вклад в улучшение экологической обстановки в Красноярске. Для электробусов Красноярск сейчас самый восточный город, самые суровые климатические условия, поэтому мы должны посмотреть, как себя зарекомендует техника у нас в Сибири, как в реальной жизни все это будет работать. Производители здесь, с нами, будут обеспечивать сопровождение и формировать тот самый опыт, по необходимости позволят сформулировать предложения, которые улучшат технику", - сказал Котюков.
Он отметил, что поставлена цель - к 2028 году, к 400-летию краевой столицы, весь муниципальный транспорт сделать высокого экологического класса.
Для работы электробусов в Красноярске начали создавать и необходимую инфраструктуру. Стоимость проезда в электробусах составит 32 рубля. Расчет за проезд возможен по банковской, транспортной или социальной карте, а также наличными.
По завершении тестовых испытаний планируется вывести электробусы на самостоятельный маршрут, который соединит микрорайоны Северный и Тихие Зори. Планируется, что с одного берега на другой электробусы будут переезжать по Октябрьскому мосту.
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