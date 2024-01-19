https://ria.ru/20240119/krasnoyarsk-1922331345.html

Первые электробусы начали курсировать по Красноярску

Первые электробусы начали курсировать по Красноярску - РИА Новости, 19.01.2024

Первые электробусы начали курсировать по Красноярску

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с мэром и жителями краевой столицы проехали на первом электробусе, вышедшем на линию Красноярска,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:34

красноярск

красноярский край

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915115631_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_780e7225920f5ad20b85c92ad16650de.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с мэром и жителями краевой столицы проехали на первом электробусе, вышедшем на линию Красноярска, сообщает пресс-служба главы региона. "В Красноярске вышли на тестовые испытания первые электробусы. С сегодняшнего дня они будут курсировать по троллейбусному маршруту №6 "Студенческий городок – Утиный плес". В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом для города транспорте проехали губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов", - говорится в сообщении. Всего для Красноярска рамках нацпроектов "Экология" и "Безопасные и качественные дороги" приобрели пять зарядных станций и 20 электробусов: 9 машин белорусского производства, 11 – российского. Они уже прошли обкатку и теперь в тестовом режиме начали перевозить пассажиров. Вместительность электробусов – 85 человек, автономный ход – до 50 километров. Новый транспорт оснащен системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудован для перевоза маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. Еще одно отличие - система управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги. "Здорово, что не зависит от контактной сети, это даст и большую маневренность и вклад в улучшение экологической обстановки в Красноярске. Для электробусов Красноярск сейчас самый восточный город, самые суровые климатические условия, поэтому мы должны посмотреть, как себя зарекомендует техника у нас в Сибири, как в реальной жизни все это будет работать. Производители здесь, с нами, будут обеспечивать сопровождение и формировать тот самый опыт, по необходимости позволят сформулировать предложения, которые улучшат технику", - сказал Котюков. Он отметил, что поставлена цель - к 2028 году, к 400-летию краевой столицы, весь муниципальный транспорт сделать высокого экологического класса. Для работы электробусов в Красноярске начали создавать и необходимую инфраструктуру. Стоимость проезда в электробусах составит 32 рубля. Расчет за проезд возможен по банковской, транспортной или социальной карте, а также наличными. По завершении тестовых испытаний планируется вывести электробусы на самостоятельный маршрут, который соединит микрорайоны Северный и Тихие Зори. Планируется, что с одного берега на другой электробусы будут переезжать по Октябрьскому мосту.

https://ria.ru/20240116/metro-1921570409.html

https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html

https://ria.ru/20240116/drova-1921536903.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, красноярский край, михаил котюков