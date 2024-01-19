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В Красноярске ввели режим "черного неба"
В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 19.01.2024
В Красноярске ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" объявлен с пятницы и до понедельника в Красноярске, сообщает Среднесибирское УГМС. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:17
2024-01-19T12:17
2024-01-19T12:17
общество
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с пятницы и до понедельника в Красноярске, сообщает Среднесибирское УГМС. "C 13.00 (9.00 мск – ред.) 19 января 2024 года до 13.00 22 января 2024 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия – ред.) первой степени опасности", - говорится в сообщении. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
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общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске ввели режим "черного неба"
В Красноярске ввели режим черного неба на трое суток