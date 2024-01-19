https://ria.ru/20240119/krasnoyarsk-1922305474.html

В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 19.01.2024

В Красноярске ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" объявлен с пятницы и до понедельника в Красноярске, сообщает Среднесибирское УГМС. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:17

2024-01-19T12:17

2024-01-19T12:17

общество

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с пятницы и до понедельника в Красноярске, сообщает Среднесибирское УГМС. "C 13.00 (9.00 мск – ред.) 19 января 2024 года до 13.00 22 января 2024 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия – ред.) первой степени опасности", - говорится в сообщении. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

красноярск

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общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)