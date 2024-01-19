Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922386088.html
На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине
На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2024
На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине
На Западе считают, что украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США и других... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:46
2024-01-19T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
джейк салливан
аврил хейнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355654_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_575b5fac6b7c1504692b9c938818a661.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Западе считают, что украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США и других западных стран. "Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года", - приводит телеканал оценки источников, знакомых с разведданными. По оценкам некоторых неназванных западных чиновников, которые также приводит CNN, украинский конфликт может продлиться еще пять лет. Телеканал также сообщает, что президент США Джо Байден обсудил в среду с американскими законодателями конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в ближайшие месяцы. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили Байдену, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19aa142e040cf55ae17218da5eb661f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, джейк салливан, аврил хейнс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан, Аврил Хейнс
На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине

CNN: конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в зоне СВО
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Западе считают, что украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США и других западных стран.
"Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года", - приводит телеканал оценки источников, знакомых с разведданными.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
По оценкам некоторых неназванных западных чиновников, которые также приводит CNN, украинский конфликт может продлиться еще пять лет.
Телеканал также сообщает, что президент США Джо Байден обсудил в среду с американскими законодателями конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в ближайшие месяцы. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили Байдену, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденДжейк СалливанАврил Хейнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала