https://ria.ru/20240119/konflikt-1922386088.html

На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине

На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2024

На Западе сделали прогноз о сроках окончания конфликта на Украине

На Западе считают, что украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США и других... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:46

2024-01-19T16:46

2024-01-19T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

джо байден

джейк салливан

аврил хейнс

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Западе считают, что украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США и других западных стран. "Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года", - приводит телеканал оценки источников, знакомых с разведданными. По оценкам некоторых неназванных западных чиновников, которые также приводит CNN, украинский конфликт может продлиться еще пять лет. Телеканал также сообщает, что президент США Джо Байден обсудил в среду с американскими законодателями конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в ближайшие месяцы. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили Байдену, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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в мире, сша, украина, джо байден, джейк салливан, аврил хейнс