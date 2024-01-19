https://ria.ru/20240119/konflikt-1922352075.html

В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией

В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией - РИА Новости, 19.01.2024

В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным популизмом заявление главы военного комитета НАТО Роба... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:53

2024-01-19T14:53

2024-01-19T14:53

украина

польша

прибалтика

роб бауэр

дмитрий белик

в мире

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным популизмом заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к конфликту с Россией. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph. "Заявление натовского адмирала - агрессивный популизм. У большинства западных военных чешутся руки в отношении России, правда, точно так же они понимают, что могут получить по этим рукам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Западе начался новый мейнстрим – российская агрессия за пределами Украины. "Они почему-то как на подбор все уверены, что наша страна что-то забыла в Польше или Прибалтике, у некоторых доходит истерия до Атлантического океана. Но мы переживаем лишь за собственные границы и свою национальную безопасность. И те, кто вздумает посягнуть на эти два важные для нас понятия, получат сторицей. Так что адмиралу стоило бы прикусить или придержать свой язык", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html

https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922321488.html

украина

польша

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, прибалтика, роб бауэр, дмитрий белик, в мире, нато