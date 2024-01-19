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В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией - РИА Новости, 19.01.2024
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14:53 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922352075.html
В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией
В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией - РИА Новости, 19.01.2024
В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным популизмом заявление главы военного комитета НАТО Роба... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:53
2024-01-19T14:53
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прибалтика
роб бауэр
дмитрий белик
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным популизмом заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к конфликту с Россией. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph. "Заявление натовского адмирала - агрессивный популизм. У большинства западных военных чешутся руки в отношении России, правда, точно так же они понимают, что могут получить по этим рукам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Западе начался новый мейнстрим – российская агрессия за пределами Украины. "Они почему-то как на подбор все уверены, что наша страна что-то забыла в Польше или Прибалтике, у некоторых доходит истерия до Атлантического океана. Но мы переживаем лишь за собственные границы и свою национальную безопасность. И те, кто вздумает посягнуть на эти два важные для нас понятия, получат сторицей. Так что адмиралу стоило бы прикусить или придержать свой язык", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html
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украина, польша, прибалтика, роб бауэр, дмитрий белик, в мире, нато
Украина, Польша, Прибалтика, Роб Бауэр, Дмитрий Белик, В мире, НАТО
В ГД отреагировали на заявление НАТО о подготовке к конфликту с Россией

Белик назвал заявление НАТО о подготовке к конфликту с РФ агрессивным популизмом

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал агрессивным популизмом заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к конфликту с Россией.
Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Его слова цитирует газета Telegraph.
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"Заявление натовского адмирала - агрессивный популизм. У большинства западных военных чешутся руки в отношении России, правда, точно так же они понимают, что могут получить по этим рукам", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, на Западе начался новый мейнстрим – российская агрессия за пределами Украины.
"Они почему-то как на подбор все уверены, что наша страна что-то забыла в Польше или Прибалтике, у некоторых доходит истерия до Атлантического океана. Но мы переживаем лишь за собственные границы и свою национальную безопасность. И те, кто вздумает посягнуть на эти два важные для нас понятия, получат сторицей. Так что адмиралу стоило бы прикусить или придержать свой язык", - сказал депутат.
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УкраинаПольшаПрибалтикаРоб БауэрДмитрий БеликВ миреНАТО
 
 
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