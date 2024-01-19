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Богданов обсудил с иракским послом ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2024
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14:52 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922351806.html
Богданов обсудил с иракским послом ситуацию на Ближнем Востоке
Богданов обсудил с иракским послом ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2024
Богданов обсудил с иракским послом ситуацию на Ближнем Востоке
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:52
2024-01-19T14:52
в мире
красное море
ближний восток
касем сулеймани
али хаменеи
михаил богданов
оон
ансар алла
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Республики Ирак в Москве Кахтана Джанаби по его просьбе, стороны обсудили ситуацию в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, сообщил МИД России. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, резкое обострение обстановки в районе Красного моря и продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта", — сообщил МИД РФ. Также были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая продолжение активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240119/narody-1922349319.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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в мире, красное море, ближний восток, касем сулеймани, али хаменеи, михаил богданов, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, ирак
В мире, Красное море, Ближний Восток, Касем Сулеймани, Али Хаменеи, Михаил Богданов, ООН, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Ирак
Богданов обсудил с иракским послом ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с послом Ирака Джанаби ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Республики Ирак в Москве Кахтана Джанаби по его просьбе, стороны обсудили ситуацию в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, резкое обострение обстановки в районе Красного моря и продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта", — сообщил МИД РФ.
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Также были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая продолжение активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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