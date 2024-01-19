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В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Пакистаном - РИА Новости, 19.01.2024
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13:23 19.01.2024 (обновлено: 13:54 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922326811.html
В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Пакистаном
В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Пакистаном - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Пакистаном
Россия по дипломатическим каналам находится в постоянном контакте с Ираном и Пакистаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:23
2024-01-19T13:54
иран
пакистан
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам находится в постоянном контакте с Ираном и Пакистаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.На вопрос, не планируются ли на высшем уровне контакты с Ираном и Пакистаном, Песков ответил, что "по дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами".В четверг МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922139210.html
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иран, пакистан, в мире, дмитрий песков, россия
Иран, Пакистан, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Пакистаном

Песков: РФ по дипканалам находится в постоянном контакте с Ираном и Пакистаном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам находится в постоянном контакте с Ираном и Пакистаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы призываем все стороны, все государства региона и примыкающих регионов к сдержанности и к дипломатии. В данном случае это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации", - ответил Песков на вопрос, вызывает ли ситуация на Ближнем Востоке беспокойство Кремля.
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На вопрос, не планируются ли на высшем уровне контакты с Ираном и Пакистаном, Песков ответил, что "по дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами".
В четверг МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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