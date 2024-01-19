https://ria.ru/20240119/konflikt-1922311542.html

СМИ рассказали о последствиях конфликта в Красном море для Европы

СМИ рассказали о последствиях конфликта в Красном море для Европы - РИА Новости, 19.01.2024

СМИ рассказали о последствиях конфликта в Красном море для Европы

Конфликт в Красном море может привести к срыву поставок и повышению цен на продукты на европейском рынке, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:39

2024-01-19T12:39

2024-01-19T13:35

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красное море

евросоюз

сша

ансар алла

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Конфликт в Красном море может привести к срыву поставок и повышению цен на продукты на европейском рынке, передает агентство Bloomberg. Согласно агентству, суда с продуктами изменили свой маршрут на более длинный и затратный, огибая весь африканский континент, чтобы избежать столкновения с хуситами, но в отличие от судов, перевозящих нефть и газ, они рискуют не успеть доставить груз до истечения его срока годности. "Хаос в Красном море начинает приводить к перебоям в поставках продуктов, от кофе до фруктов, и угрожает остановить замедление инфляции цен на продовольствие", - передает агентство. Отмечается, что проблемы с транспортировкой товаров затрагивают как импорт, так и экспорт Европейского союза. Согласно оценкам Европейского комитета по связям в сельскохозяйственной промышленности и продукции (CELCAA), ситуация в Красном море может сказаться на импорте и экспорте сельскохозяйственных продуктов ЕС на сумму 70 миллиардов евро, передает агентство. Ранее порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, сообщил РИА Новости, что не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок. Пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс в разговоре с агентством рассказал, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены для прохода через мыс Доброй Надежды. Это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.Советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде конкретизировал, что с декабря стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря выросла с 1000 до более 4000 долларов. Он также ожидает, что перевозки контейнеров еще больше подорожают из-за новогодних праздников в Китае в середине февраля.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

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в мире, красное море, евросоюз, сша, ансар алла