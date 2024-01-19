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Президент Киргизии объяснил задержание журналистов - РИА Новости, 19.01.2024
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17:01 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/kirgiziya-1922389972.html
Президент Киргизии объяснил задержание журналистов
Президент Киргизии объяснил задержание журналистов - РИА Новости, 19.01.2024
Президент Киргизии объяснил задержание журналистов
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил в интервью госагентству Кабар, что журналисты проектов "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" были задержаны, так как их... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:01
2024-01-19T17:01
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 18 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил в интервью госагентству Кабар, что журналисты проектов "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" были задержаны, так как их публикации представляли угрозу национальной безопасности страны. Сотрудники МВД республики по делу об организации массовых беспорядков 16 января провели обыски в изданиях "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" - проектах, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Впоследствии по решению суда 11 журналистов этих изданий были отправлены в СИЗО на два месяца. &quot;В нынешние неспокойные и турбулентные времена свобода слова тесно сопряжена с ответственностью. Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры, ведь это напрямую касается безопасности страны&quot;, - заявил глава государства в интервью, комментируя задержания сотрудников СМИ.По словам Жапарова, признаки призывов к массовым беспорядкам были установлены экспертизой, проведенной соответствующей службой. Также лидер Киргизии высказал мнение, что работа журналистов могла быть профинансирована из-за рубежа. "Зачастую так называемые независимые журналисты, блогеры получают грантовые средства от различных фондов и организаций… В целом информационные агентства kloop.media, Медиахаб, kaktus.media, ПолитКлиника, factcheck.kg, T-Media и ряд других ежегодно получают от зарубежных доноров грантовые средства в размере свыше 600 тысяч долларов", - уточнил президент. Глава государства добавил, что в общей сложности в период с 2017 по 2020 год американский Национальный фонд поддержки демократии (NED) перечислил представителям киргизских НПО, журналистам и блогерам почти 8,5 миллионов долларов.
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии объяснил задержание журналистов

Жапаров объяснил задержание журналистов в Киргизии интересами нацбезопасности

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Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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БИШКЕК, 18 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил в интервью госагентству Кабар, что журналисты проектов "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" были задержаны, так как их публикации представляли угрозу национальной безопасности страны.
Сотрудники МВД республики по делу об организации массовых беспорядков 16 января провели обыски в изданиях "Темиров Live" и "Айт Айт Десе" - проектах, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Впоследствии по решению суда 11 журналистов этих изданий были отправлены в СИЗО на два месяца.
«

"В нынешние неспокойные и турбулентные времена свобода слова тесно сопряжена с ответственностью. Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры, ведь это напрямую касается безопасности страны", - заявил глава государства в интервью, комментируя задержания сотрудников СМИ.

По словам Жапарова, признаки призывов к массовым беспорядкам были установлены экспертизой, проведенной соответствующей службой. Также лидер Киргизии высказал мнение, что работа журналистов могла быть профинансирована из-за рубежа. "Зачастую так называемые независимые журналисты, блогеры получают грантовые средства от различных фондов и организаций… В целом информационные агентства kloop.media, Медиахаб, kaktus.media, ПолитКлиника, factcheck.kg, T-Media и ряд других ежегодно получают от зарубежных доноров грантовые средства в размере свыше 600 тысяч долларов", - уточнил президент.
Глава государства добавил, что в общей сложности в период с 2017 по 2020 год американский Национальный фонд поддержки демократии (NED) перечислил представителям киргизских НПО, журналистам и блогерам почти 8,5 миллионов долларов.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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