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США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене

США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024

США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене

Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:58

2024-01-19T21:58

2024-01-19T22:06

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар, в данном случае противокорабельными ракетами", - сообщил Кирби.По его словам, силы США ударили по установкам с ракетами, которые были снаряжены и готовы к использованию.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

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https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене