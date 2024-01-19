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США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024
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21:58 19.01.2024 (обновлено: 22:06 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/khusity-1922440970.html
США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене
США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 19.01.2024
США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене
Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:58
2024-01-19T22:06
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар, в данном случае противокорабельными ракетами", - сообщил Кирби.По его словам, силы США ударили по установкам с ракетами, которые были снаряжены и готовы к использованию.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США заявили, что нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене

Кирби: США нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар, в данном случае противокорабельными ракетами", - сообщил Кирби.
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По его словам, силы США ударили по установкам с ракетами, которые были снаряжены и готовы к использованию.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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