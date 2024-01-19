https://ria.ru/20240119/kherson-1922261873.html

В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.01.2024

В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:49

2024-01-19T09:49

2024-01-19T10:28

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.Он написал, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".Херсонская область — регион России, расположена на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром временно стал город Геническ.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия