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В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 19.01.2024 (обновлено: 10:28 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/kherson-1922261873.html
В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.01.2024
В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:49
2024-01-19T10:28
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.Он написал, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".Херсонская область — регион России, расположена на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром временно стал город Геническ.
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсоне заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Прокудин заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
Он написал, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".
Херсонская область — регион России, расположена на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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